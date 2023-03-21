56-летнего актера из ''Гарри Поттера'' и ''Звездных войн'' нашли мертвым возле железнодорожной станции

В возрасте 56-ти лет скончался британский актер Пол Грант, который сыграл эвока в шестой части "Звездных войн" и управляющего банком гоблина в "Гарри Поттере". Звезду культовых кинокартин нашли без сознания рядом с железнодорожной станцией "Кингс-Кросс" в северной части Лондона. Уже тогда медики констатировали у него отсутствие мозговой деятельности.

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Однако после госпитализации 16 марта было принято решение подключить актера к системе жизнеобеспечения. Ее отключили 19 марта, передает The Guardian.

У Гранта остались дочери Софи и Николь, сын Робби и возлюбленная Мария Двайер, с которой они совместно воспитывали ее детей.

Софи прокомментировала кончину папы: "Я опустошена. Мой отец был легендой во многих отношениях. Он всегда вызывал улыбку и смех на лице у всех. Он был готов на все ради кого угодно и был большим фанатом "Арсенала". Он был актером, отцом и дедушкой".

А избранница актера сказала: "Пол был любовью всей моей жизни. Самый смешной человек, которого я знала. Он сделал мою жизнь полной. Без него жизнь никогда не будет прежней".

Грант жил с врожденной спондилоэпифизарной дисплазией – редким генетическим типом карликовости, который вызывал у него проблемы со здоровьем. Также сообщается, что актер в свое время страдал от алкогольной и наркотической зависимости. Точную причину смерти не разглашают.

Как сообщал OBOZREVATEL, в возрасте 87 лет скончался известный израильский и американский актер, сценарист и продюсер Хаим Тополь. Наибольшую популярность ему принесла роль в фильме "Скрипач на крыше", а также одна из главных ролей в фильме о Джеймсе Бонде "Только для твоих глаз".

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