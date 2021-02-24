Названы победители премии имени Леси Украинки за 2020 год

Комитет по присуждению Премии Кабинета Министров Украины имени Леси Украинки за литературно-художественные произведения для детей и юношества определил победителей конкурса за 2020 год в четырех номинациях.

Такой информацией 24 февраля поделился народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале (чтобы просмотреть фото документа, доскролльте новость до конца).

Так, в номинации "Литературные произведения для детей и юношества" победу одержала писательница Мирослава Замойская и ее книги "Чарівні істоти українського міфу. Духи природи", "Чарівні істоти українського міфу. Домашні духи", "Чарівні істоти українського міфу. Духи-шкідники".

В номинации "Художественное оформление книг для детей и юношества" победителем стала Екатерина Рейда за художественное оформление книги "Басни Эзопа" в изложении Александра Виженко.

В номинации "Театральные спектакли для детей и юношества" победу одержал спектакль "Снежная королева" Национального академического драматического театра имени Ивана Франко (режиссер-постановщик Давид Петросян, сценограф Петр Богомазов, композитор Александр Кохановский).

В номинации "Кинопроизведения для детей и юношества" победу одержал актер и телеведущий Александр Власюк за сценарий фильма "Адская Хоругвь или Рождество Казацкое".

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