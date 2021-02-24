Названы победители премии имени Леси Украинки за 2020 год

Юля Ухина
Юля Ухина
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Леся Украинка

Комитет по присуждению Премии Кабинета Министров Украины имени Леси Украинки за литературно-художественные произведения для детей и юношества определил победителей конкурса за 2020 год в четырех номинациях.

Такой информацией 24 февраля поделился народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале (чтобы просмотреть фото документа, доскролльте новость до конца).

Так, в номинации "Литературные произведения для детей и юношества" победу одержала писательница Мирослава Замойская и ее книги "Чарівні істоти українського міфу. Духи природи", "Чарівні істоти українського міфу. Домашні духи", "Чарівні істоти українського міфу. Духи-шкідники".

Книги писательницы Мирославы Замойской

В номинации "Художественное оформление книг для детей и юношества" победителем стала Екатерина Рейда за художественное оформление книги "Басни Эзопа" в изложении Александра Виженко.

Книга "Басни Эзопа"

В номинации "Театральные спектакли для детей и юношества" победу одержал спектакль "Снежная королева" Национального академического драматического театра имени Ивана Франко (режиссер-постановщик Давид Петросян, сценограф Петр Богомазов, композитор Александр Кохановский).

В номинации "Кинопроизведения для детей и юношества" победу одержал актер и телеведущий Александр Власюк за сценарий фильма "Адская Хоругвь или Рождество Казацкое".

Кадр из фильма "Адская Хоругвь или Рождество Казацкое"
Названы победители премии имени Леси Украинки
Названы победители премии имени Леси Украинки

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