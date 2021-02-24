Названы победители премии имени Леси Украинки за 2020 год
Комитет по присуждению Премии Кабинета Министров Украины имени Леси Украинки за литературно-художественные произведения для детей и юношества определил победителей конкурса за 2020 год в четырех номинациях.
Такой информацией 24 февраля поделился народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале (чтобы просмотреть фото документа, доскролльте новость до конца).
Так, в номинации "Литературные произведения для детей и юношества" победу одержала писательница Мирослава Замойская и ее книги "Чарівні істоти українського міфу. Духи природи", "Чарівні істоти українського міфу. Домашні духи", "Чарівні істоти українського міфу. Духи-шкідники".
В номинации "Художественное оформление книг для детей и юношества" победителем стала Екатерина Рейда за художественное оформление книги "Басни Эзопа" в изложении Александра Виженко.
В номинации "Театральные спектакли для детей и юношества" победу одержал спектакль "Снежная королева" Национального академического драматического театра имени Ивана Франко (режиссер-постановщик Давид Петросян, сценограф Петр Богомазов, композитор Александр Кохановский).
В номинации "Кинопроизведения для детей и юношества" победу одержал актер и телеведущий Александр Власюк за сценарий фильма "Адская Хоругвь или Рождество Казацкое".
Как сообщал OBOZREVATEL:
украинский документальный фильм "Земля блакитна, ніби апельсин" победил в одной из номинаций популярной премии IDA Awards (International Documentary Association). Так, кинолента получила награду за "Лучшую операторскую работу".
Также украинский кинорежиссер Ирина Цилык получила приз известного американского фестиваля независимого кино "Сандэнс".