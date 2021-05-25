Названы любимые блюда Елизаветы II, Кейт Миддлтон и других. Фото

Британская королевская семья любит вкусно поесть, и каждый предпочитает свои блюда. Так, принцу Чарльзу нравится лакомство в виде сырных запеченных яиц на завтрак, а Кейт Миддлтон – липкий пудинг из ириса.

Об этом пишет издание Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца). Как стало известно, в честь королевы Елизаветы II кондитеры пекут ее любимые шоколадные кексы. Но при этом монарх сильно не увлекается выпечкой, так как сохраняет фигуру.

Самым востребованным блюдом принцев Уильяма и Гарри стал домашний пирог – они обожали его есть, когда возвращались со школы со своей матерью принцессой Дианой. Кроме того, принц Гарри также любил есть мини-пироги с патокой, которые специально хранили в морозильной камере, чтобы они были доступны в любой момент.

Принц Уильям предпочитает шоколадный бисквитный торт – он даже заказал его на собственную свадьбу с Кейт Миддлтон. Тогда лакомство было приготовлено из 1700 печенья и 17 кг шоколада.

Из детского меню маленькие члены королевской семьи любят колбаски на гриле, которые для них готовят на пикниках.

В рецепт блюд королевы-матери Елизаветы всегда входили двойная порция сливок, ликер и коньячный сироп. Одним из любимых ее лакомств был салат из креветок и яичного майонеза. Блюдо служило сытным балластом для послеобеденных прогулок по Шотландии.

Кроме того, королева-мать обожала пропитанный бренди пирог, который всегда был идеальным поводом устроить чаепитие.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в сети опубликовали снимки, на которых продемонстрировали комнаты и планы этажей лондонского дома королевы Елизаветы II. Так, там есть 52 королевские и гостевые спальни, 188 комнат для персонала и 78 ванных.