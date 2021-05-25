Названы любимые блюда Елизаветы II, Кейт Миддлтон и других. Фото

София Ковнир
София Ковнир
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Названы любимые блюда Елизаветы II, Кейт Миддлтон и других. Фото

Британская королевская семья любит вкусно поесть, и каждый предпочитает свои блюда. Так, принцу Чарльзу нравится лакомство в виде сырных запеченных яиц на завтрак, а Кейт Миддлтонлипкий пудинг из ириса.

Об этом пишет издание Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца). Как стало известно, в честь королевы Елизаветы II кондитеры пекут ее любимые шоколадные кексы. Но при этом монарх сильно не увлекается выпечкой, так как сохраняет фигуру.

Самым востребованным блюдом принцев Уильяма и Гарри стал домашний пирог – они обожали его есть, когда возвращались со школы со своей матерью принцессой Дианой. Кроме того, принц Гарри также любил есть мини-пироги с патокой, которые специально хранили в морозильной камере, чтобы они были доступны в любой момент.

Принцу Чарльзу нравится лакомство в виде сырных запеченных яиц на завтрак
Лакомство в виде сырных запеченных яиц

Принц Уильям предпочитает шоколадный бисквитный торт – он даже заказал его на собственную свадьбу с Кейт Миддлтон. Тогда лакомство было приготовлено из 1700 печенья и 17 кг шоколада.

Кейт Миддлтон любит липкий пудинг из ириса

Из детского меню маленькие члены королевской семьи любят колбаски на гриле, которые для них готовят на пикниках.

Из детского меню маленькие члены королевской семьи любят колбаски на гриле

В рецепт блюд королевы-матери Елизаветы всегда входили двойная порция сливок, ликер и коньячный сироп. Одним из любимых ее лакомств был салат из креветок и яичного майонеза. Блюдо служило сытным балластом для послеобеденных прогулок по Шотландии.

Кроме того, королева-мать обожала пропитанный бренди пирог, который всегда был идеальным поводом устроить чаепитие.

Шоколадные кексы для королевы Британии
Любимый пирог принцев Уильяма и Гарри
Шоколадные кексы для королевской семьи
Салат из креветок и яичного майонеза
Королева-мать обожала пропитанный бренди пирог

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в сети опубликовали снимки, на которых продемонстрировали комнаты и планы этажей лондонского дома королевы Елизаветы II. Так, там есть 52 королевские и гостевые спальни, 188 комнат для персонала и 78 ванных.

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