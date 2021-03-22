Україна відкрила провадження проти 23 російських артистів, які виступали в Криму

Прокуратура АРК відкрила кримінальне провадження щодо 23 російських артистів, яких звинувачують у незаконному в'їзді в окупований Росією Крим.

Як повідомляють у відомстві, знаменитості прямували на півострів для виступу на концерті з нагоди відкриття моста через Керченську протоку.

У списку присутні такі артисти: Дмитро Харатьян, Валерія, Олександр Маршал, Зара, Діма Білан, Денис Майданів, Олександр Скляр, Ольга Кормухіна, Лариса Доліна, Олена Свиридова, Роман Пашков, Олег Газманов, Жасмин, Григорій Лепс, Юліанна Караулова, Олександр Буйнов , Пелагея, Стас П'єха, Олег Шаумаров, Юлія Волкова, Руслан Тагієв, Марина Кім, Наталія Колесникова (Майданова).

Зазначимо, що кримінальне провадження розпочато за зверненням голови ГО "Євромайдан-Крим" Сергія Мокренюка.

В ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL він заявив, що 23 російським артистам необхідно заборонити в'їзд в Україну. Дослідивши захід з'ясувалося, що ця подія шкодить Україні і порушує закон про національну безпеку, тобто є злочином.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міністерство культури та інформаційної політики України за поданням СБУ включило російського продюсера Максима Фадєєва у список осіб, які становлять загрозу для національної безпеки країни.