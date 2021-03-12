Названа сумма наследства принца Гарри от принцессы Дианы

В СМИ рассказали, что принц Гарри получил в наследство от принцессы Дианы 13 миллионов долларов. По словам самого герцога, им с Меган Маркл не удалось бы переехать в США и выжить там, если бы не деньги его мамы.

Знаменитость отметил, что благодаря средствам он с возлюбленной решился на этот шаг. Как пишет издание Page Six, изначально сумма наследства составляла 8,9 млн долларов.

Затем благодаря инвестициям за последние годы ее размер вырос до 13 миллионов долларов. Известно, что наследство принц Гарри и Уильям получили в возрасте 25 лет.

Кроме того, Гарри и Меган во время переезда в США удалось сэкономить на жилье. Сначала пара жила в Канаде в доме друга, а потом переехала в Лос-Анджелес в особняк Тайлера Перри.

Напомним, что принц Гарри и Меган Маркл объявили о решении отказаться от королевских полномочий и стать финансово независимыми в январе 2020 года. С апреля они прекратили выполнять королевские обязанности и посещать официальные мероприятия.

В сентябре герцог и герцогиня Сассекские подписали многолетний контракт со стриминговым сервисом Netflix. Их продюсерская компания станет выпускать для Netflix документальные фильмы и сериалы, художественные фильмы и детские программы.

Как сообщал OBOZREVATEL, принц Гарри и его супруга Меган Маркл все же останутся покровителями некоторых частных организаций после того, как королева Елизавета II лишила их званий и статуса опекунов британских заведений.