Названа официальная причина смерти Шинейд О'Коннор ровно через год после трагедии

Ровно через год после смерти известной ирландской певицы и композиторки Шинейд О'Коннор, ушедшей из жизни в июле 2023-го, стала известна официальная причина трагедии. Исполнительница погибла в результате ряда острых респираторных заболеваний.

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Об этом заявил бывший муж легендарного музыканта Джон Рейнольдс, зарегистрировав соответствующие данные в лондонском Ламбете, пишет New York Post. Знаменитости не стало в возрасте 56 лет.

Согласно информаци, указанной в свидетельстве о смерти Шинейд О'Коннор, ее не стало из-за "обострения хронического обструктивного заболевания легких и бронхиальной астмы вместе с инфекцией нижних дыхательных путей низкой степени злокачественности".

В день трагедии Шинейд О'Коннор была найдена бездыханной в собственной квартире. Представители полиции, устанавливавшие причины смерти ирландского композитора, отметили, что она ушла из жизни "в результате естественных причин". Несмотря на это, до сих пор семья звезды не сообщала детали ее гибели аудитории.

До появления официальной информации, ряд зарубежных СМИ считали причиной трагедии онкологическое заболевание, с которым артистка боролась в течение длительного времени. Другим предположением было ухудшение психологического состояния музыканта в результате смерти 17-летнего сына Шейна, совершившего самоубийство.

У исполнительницы осталось трое детей: Джейк Рейнольдс, Иешуа Фрэнсис Нил и Ройсин.

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