Названа четвертая десятка звездных судей грандиозного шоу 'Співають всі'

Уже 21 августа на телеканале "Украина" состоится премьера вокального проекта "Співають всі!". Судьбы участников будут решать сразу 100 судей, среди которых – WELLBOY, VIKTORIA, Dj NANA, Александр Кривошапко, Оксана Пекун, Дмитрий Тодорюк, МЯТА, СолоХа, Nino Basilaya и группа NZK.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе ТРК "Украина". Артист WELLBOY заявил, что ради искусства и музыки он готов поддерживать каждого участника проекта канала "Украина", но есть одна хитрость, которой можно на 100% покорить сердце музыканта.

"Я постоянно буду жать на кнопку! Мне нравится, когда люди поют, причем нет разницы, что именно. Музыка – разножанровая, и каждый может слушать то, что ему нравится. Мы живем в эпоху абсолютной мультикультурности. Кто-то находит прикол в роке, а кто-то – в рэпе, но, если буду слышать украиноязычные песни, нажму на кнопку дважды", – рассказал WELLBOY.

Известный певец Александр Кривошапко считает себя строгим судьей, но исключительно в специализированных вокальных конкурсах.

Певица МЯТА обещает быть справедливой и помогать талантам найти правильный путь. А экс-участница группы "НеАнгелы", певица VIKTORIA готова поддерживать всех и даже поделится ценными советами. Но главное для судьи – не задеть чувства начинающих артистов. Все эксперты обещают с трепетом относиться к участникам, ведь найти силы спеть перед звездной "сотней" сможет далеко не каждый.

Артистка Nino Basilaya впервые сидит в судейском кресле, но признается – выступление на подобной сцене стало бы для нее вызовом.

"Я представить не могу, какое волнение испытывают участники! Даже задавалась вопросом – смогла бы я выйти на сцену шоу, где меня будут оценивать 100 артистов? Но я люблю эксперименты! Понимаю, здесь нужно покорить всех одной волной. Это сложно, но очень интересно!" – сказала Nino.

Певица, ведущая и актриса СолоХа признается – не раздумывая согласилась участвовать в шоу, а одним из толчков к такому решению стала атмосфера проекта: закулисные интриги, дух соревнований и возможность дать свою оценку и долю критики.

Народная артистка Украины Оксана Пекун ранее успела познакомиться с другими версиями шоу, поэтому уверяет – подобного не хватало в нашей стране.

Присоединилась к проекту и группа NZK, участники которой надеются открыть новых артистов и даже готовы поддержать их творческими коллаборациями.

Не исключает возможности творческого сотрудничества с начинающими исполнителями и участник группы "АВИАТОР" Дмитрий Тодорюк.

"За последние два года мы выпустили два дуэта. Хоть пока не планируем новые коллабы, однако все может изменить вероятный осенний локдаун: возможно, как и в прошлый раз, мы снова пересмотрим эту идею", – отметил Тодорюк.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на телеканале "Украина" продолжаются съемки масштабного вокального шоу "Співають всі" по всемирно известному формату All Together Now компании Banijay Rights. Так, стали известны имена первой десятки звездных судей.