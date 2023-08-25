Нацгвардиец Козловский признался, для чего его на несколько дней 'выдернули' с фронта в Киев, и показал новые фото

Мобилизированный певец Виталий Козловский, недавно вступивший в ряды Нацгвардии и отправившийся на фронт, признался, почему вернулся в Киев. По словам звезды, его пригласили выступить на вручении наград "Национальная легенда".

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Из зоны боевых действий исполнителя "выдернули" ненадолго. После концерта в Ровно он вернется к собратьям. Новые посты появились на странице знаменитости (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Цель моего приезда в Киев – ежегодная президентская награда "Национальная легенда". 26 августа в эфире", – анонсировал певец.

На сцене артист в военной форме исполнил культовую песню "Мам" погибшего в автокатастрофе исполнителя Кузьмы Скрябина. В это время ему аккомпанировали на фортепиано, а сзади виднелась переписка в мессенджере.

Как рассказывал артист, во время неожиданного "отпуска" его ждет еще концерт в Ровно, который он проведет с целью собрать средства для военных на передовой.

К слову, Виталий Козловский перед поездкой в Киев показался на железнодорожном вокзале Краматорска, так что можно предположить, что он служит на Донецком направлении.

Исполнитель показал новые фото и обратился к украинцам с важной просьбой в День независимости Украины.

"Каждый сантиметр родной земли, который удалось отстоять, пропитан кровью. Это самая высокая цена, которую мы платим за право свободно жить у себя дома и строить свое будущее. Давайте не забывать об этом. Давайте говорить на украинском со своими детьми. Благодарить и помогать военным. Давайте не ссориться, а объединяться", – попросил артист.

Как писал OBOZREVATEL, музыкант испугал подписчиков, намекнув, что пережил смертельную опасность. Он обратился к Богу с благодарностью, что остался жив.

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