Наташа Королева показала фигуру в купальнике: надо 'подхудеть'

Эстрадная певица родом из Киева Наташа Королева показала поклонникам, как выглядит ее фигура после новогодних праздников. 48-летняя артистка запечатлела на видео свои формы в купальнике во время отдыха в Майами.

Кадры звезды опубликовали на официальном YouTube-канале KOROLEVA. На них Наталья жалуется на лишние килограммы, которые появились после праздничного оливье.

Перед фанатами знаменитость предстала в пастельном розовом купальнике, черно-белой шляпе и солнцезащитных очках-авиатор, также известных как "капельки". Бюстгальтер подчеркивает пышный бюст певицы, а плавки с низкой посадкой позволяют рассмотреть все изъяны ее фигуры.

Видео дня

Королева обратилась к своему звездному супругу, известному стриптизеру и актеру Сергею Глушко (Тарзан) с вопросом: "Подхудеть! Сереженька, мне надо подхудеть?"

Не дождавшись ответа, артистка показала лишние сантиметры на боках.

"Тут кусочек и там кусочек. Это все новогоднее оливье", – пожаловалась Королева.

Стоит отметить, что исполнительница хитов "Маленькая страна" и "Желтые тюльпаны" нередко демонстрирует снимки тела и селфи, используя многочисленные фильтры и фотокорректоры. В этот раз Наталья решила не прибегать к помощи фотошопа, а показать себя настоящую, чем приятно удивила поклонников.

Коротко о знаменитости:

Наташа Королева – советская, украинская и российская эстрадная певица, киноактриса и фотомодель; заслуженная артистка РФ. Родилась 31 мая 1973 года в Киеве. С 1992-го по 2001 год была замужем за продюсером Игорем Николаевым. С 2003 состоит в браке с Тарзаном. Пара воспитывает 19-летнего сына Архипа.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Наташа Королева со своим мужем-танцором Тарзаном нарвались на критику в сети из-за новых фото. Пользователи высмеяли их улыбки, сравнив зубы звезд с унитазами.