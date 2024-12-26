Наталья Сумская заговорила о дочери, которую была вынуждена полностью содержать

У легендарной украинской актрисы Наталья Сумской двое детей: дочь Дарья и сын Вячеслав, который также стал актером и служит в столичном театре имени Иван Франко. Между тем о Дарье известно немного – она не ведет социальные сети, и найти ее нынешние фотографии в интернете невозможно.

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Рассказывая OBOZ.UA о новогодних традициях в своей семье, Наталья Сумская поведала, что в прошлом году ей удалось отпраздновать праздники с семьей, а в этом ждет в гости сына с избранницей, тоже актрисой Театра Франко – Анастасией Рулой. А вот будет ли гостить дочь у мамы, ответила уклончиво.

"Дочь с внучкой будут праздновать дома, – рассказывает Наталья Сумская. – У них будут собираться девушки – плетут, пекут что-то. Приобщаются к украинским традициям – это очень хорошо. Сын Вячеслав с коллегами "Конотопскую ведьму" возят, гастролируют по городам. Кроме того, он вовлечен в другие постановки нашего театра, и дубляжная работа занимает много времени – имеет немало премьер. Может, забегут к нам хотя бы на полчаса, это было бы хорошо. Да и правильно – не будешь же детей при себе постоянно держать".

Вячеслав Хостикоев – сын Натальи Сумской от второго брака со знаменитым актером Анатолием Хостикоевым. Первым мужем актрисы был кинооператор Игорь Мамай. Их брак длился семь лет, супруги воспитывали дочь Дарью. После развода Игорь женился на другой.

После школы Дарья поступила в эстрадно-цирковой колледж, поселилась отдельно. Работала солисткой Академического ансамбля песни и пляски Государственной пограничной службы Украины, однако через шесть лет оставила работу. "Она была просто жемчужиной в этом коллективе, – рассказывала в одном из интервью Наталья Сумская. – И я всячески помогала и шила ей костюмы, доставала другие, чтобы она каждый раз могла спеть. Она была просто восхитительна, роскошна, красива, пела, все таланты у девушки были, она словно создана для этого. Ну, человек сам выбирает свой путь. Она решила уйти, когда вышла замуж".

Муж Дарины – украинский музыкант, основатель и лидер группы "ЮРАН" Юрий Трохименко ушел из жизни в 2017 году. И как выяснилось позже, заботы по содержанию дочери и внучки легли на плечи Сумской. Сейчас Дарье Мамай-Сумской 42 года.

"Сейчас я полностью опекаю дочь и внучку, и все проблемы должна решать я, – рассказывала несколько лет назад знаменитая актриса в программе "Звездный путь" на канале "Украина". – Она не работает. Просто живет на свете. Она полностью надеется, что я ей все предоставлю, все эти возможности. Это было в свое время и у папы ее, ожидавшего, что его пригласят, что ему предложат. Не сам шел, а ждал милости от кого-то, что призовут его снимать и прочее. В этом мы расходились. Я совсем другой человек. Я работаю, предлагают или нет. Если зовут – иду. Всякая работа мне полезна, всякая приятна".

Ранее в интервью OBOZ.UA Наталья Сумская рассказывала, чем занимается ее сын Вячеслав Хостикоев и какое творческое увлечение имеет артист.

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