Наталья Денисенко рассказала, почему отказалась от главной роли в известном сериале, которая впоследствии досталась предательнице Безрук

Актриса Наталья Денисенко, играющая одну из ролей в последних сезонах популярного сериала "Домик на счастье", призналась, что в свое время должна была играть в картине главную роль, которая впоследствии досталась ее коллеге Галине Безрук. Эта артистка, как известно, строит свою карьеру в Москве и молчит о войне в Украине.

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В интервью OBOZ.UA Наталья Денисенко объяснила, почему была вынуждена отказаться от роли, которая ей очень нравилась и на которую уже была утверждена. А также призналась, не сожалела ли впоследствии об этом.

"На самом деле были моменты, когда жалела, – говорит Наталья Денисенко. – Сначала режиссер и автор идеи этой картины Сергей Атрощенко действительно видел меня в этой роли. Более того, в проекте работала отличная команда актеров, сама роль – интересная, да и сотрудничество с Сергеем – это прекрасный опыт. Потому, конечно, я испытывала определенное разочарование. Однако вообще не жалею, ведь причина моего отказа личная – я была беременна. Съемки должны были начаться именно в тот период, и их нельзя было отложить, потому что события в сериале, как известно, происходят в сельской местности, что требовало соответствующих погодных условий. В то время я была полностью погружена в ожидание ребенка, и это стало для меня приоритетом".

"Теперь у меня есть замечательный сын Андрюша, и я точно знаю, что семья для меня важнее любой роли, – продолжает актриса. – В конце концов все сложилось так, как и должно было быть. И даже в сериале я все-таки появилась: Сергей сказал, что создал эту роль специально для меня, назвал героиню Наталкой и отметил, что это я в параллельной вселенной".

Актриса также рассказала о своей героине: "В пятом сезоне моя Наталья была яркой, экспрессивной, необычной и очень смешной – настоящей женщиной-огнем. В шестом сезоне ее характер останется таким же взрывным, хотя в некоторых моментах еще более внятным. В частности, будет сцена, где Наталья появится в одном белье. Я обожаю такие съемки – в белье, купальниках или даже обнаженной. Это позволяет мне чувствовать себя свободно и комфортно, ведь я люблю свое тело и горжусь им. Моя естественная форма – это настоящий подарок, и я благодарна своему телу за то, что оно позволяет мне работать так, как хочу. Так что в новом сезоне Наталья останется яркой, экспрессивной и снова удивит зрителей своей смелостью".

Ранее OBOZ.UA писал, что актер Иван Шаран, снимавшийся вместе с Галиной Безрук, назвал неожиданную причину выезда актрисы в Россию: "В моем окружении уже десяток таких".

Полное интервью с Наталией Денисенко читайте на OBOZ.UA в четверг, 20 марта.

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