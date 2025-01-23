Наталья Денисенко рассказала, где сейчас и как чувствует себя ее муж-воин Андрей Фединчик после сложной операции

Украинская актриса Наталья Денисенко рассказала немного больше деталей о самочувствии мужа-военного и актера Андрея Фединчика, который в конце 2024 года перенес сложную операцию на позвоночник. Сейчас у него идет период реабилитации.

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Сколько примерно времени это займет неизвестно. Однако в интервью "ЖВЛ" актриса раскрыла, что Андрей Фединчик чувствует себя хорошо.

Хирургические манипуляции над мужчиной проводил нейрохирург в Ужгороде, но со временем актера перевезли в Киев.

"Операция прошла очень успешно. Все прошло прекрасно. Сейчас идет период реабилитации, и я надеюсь, что он пройдет быстро и хорошо. Мы все стараемся помогать так, чтобы это было быстрее и легче всего", – сообщила Наталья Денисенко.

К подробностям актриса не прибегает и держит личную жизнь в тайне.

Известно, что после операции Денисенко все же сообщала, почему ее мужу проводили хирургическое вмешательство. Оказалось, что ему установили титановые импланты в позвоночник, поскольку происходило постоянное давление на мозг и нервы.

Специалисты расширили отверстие между позвонками, чтобы уменьшить давление на нервные корни, а соответственно и убрать болезненные ощущения во время движения.

Ранее OBOZ.UA писал, что Наталья Денисенко приобрела новый Mercedes и расплакалась от счастья. "Сегодня сбылась еще одна моя мечта. Я не могу поверить, что сама смогла это сделать. Слава Богу и Вселенной", – отреагировала актриса.

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