УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Наталка Денисенко приобрела новый Mercedes и расплакалась от счастья. Фото

Анастасия Какун
Люди
1 минута
4,5 т.
Наталка Денисенко приобрела новый Mercedes и расплакалась от счастья. Фото

Украинская актриса Наталка Денисенко поделилась с поклонниками, что наконец-то воплотила в реальность одно из своих давних мечтаний. 35-летняя звезда приобрела новый Mercedes.

Видео дня

Радостной новостью знаменитость поделилась на своей странице в Instagram. Она призналась, что не смогла сдержать слез счастья, ведь ей удалось самостоятельно оплатить дорогостоящую покупку, которую давно хотела совершить.

Наталка Денисенко приобрела новый Mercedes и расплакалась от счастья. Фото

Наталка Денисенко обнародовала кадры из автосалона, куда приехала забрать желанный автомобиль. Новенький Mercedes был накрыт черной тканью и украшен большим белым бантиком и шариками, что создало еще более радостное настроение от покупки.

Наталка Денисенко приобрела новый Mercedes и расплакалась от счастья. Фото

"Сегодня сбылась еще одна моя мечта. Я не могу поверить, что сама смогла это сделать. Слава Богу и Вселенной", – написала актриса.

Знаменитость также поделилась с подписчиками фотографией, которую, по ее словам, мечтала сделать очень давно. На обнародованном кадре она сидит внутри автомобиля и держится одной рукой за руль. Вероятно, Наталка Денисенко стала обладательницей Mercedes GLE.

Наталка Денисенко приобрела новый Mercedes и расплакалась от счастья. Фото

"Я действительно расплакалась, потому что моя маленькая Наталочка внутри меня так радовалась, что она сама купила Мерс", – призналась знаменитость.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Бен Аффлек сделал себе символический подарок на день рождения Дженнифер Лопес и утер нос бывшей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!