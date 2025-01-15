Наталка Денисенко приобрела новый Mercedes и расплакалась от счастья. Фото

Украинская актриса Наталка Денисенко поделилась с поклонниками, что наконец-то воплотила в реальность одно из своих давних мечтаний. 35-летняя звезда приобрела новый Mercedes.

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Радостной новостью знаменитость поделилась на своей странице в Instagram. Она призналась, что не смогла сдержать слез счастья, ведь ей удалось самостоятельно оплатить дорогостоящую покупку, которую давно хотела совершить.

Наталка Денисенко обнародовала кадры из автосалона, куда приехала забрать желанный автомобиль. Новенький Mercedes был накрыт черной тканью и украшен большим белым бантиком и шариками, что создало еще более радостное настроение от покупки.

"Сегодня сбылась еще одна моя мечта. Я не могу поверить, что сама смогла это сделать. Слава Богу и Вселенной", – написала актриса.

Знаменитость также поделилась с подписчиками фотографией, которую, по ее словам, мечтала сделать очень давно. На обнародованном кадре она сидит внутри автомобиля и держится одной рукой за руль. Вероятно, Наталка Денисенко стала обладательницей Mercedes GLE.

"Я действительно расплакалась, потому что моя маленькая Наталочка внутри меня так радовалась, что она сама купила Мерс", – призналась знаменитость.

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