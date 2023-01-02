Настя Каменских поставила точку на сплетнях о разводе с Потапом

Украинская певица Настя Каменских поставила точку на слухах о разводе с продюсером Алексеем Потапенко. Звезда признала, что они стали реже появляться в публичном пространстве, но заверила, что в отношениях у супругов ничего не изменилось.

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Хотя в сети уже несколько месяцев ходят сплетни о расставании пары, исполнительница похвасталась, что в ее с Потапом союзе царит взаимоподдержка. Такой комментарий она дала журналистам Insider (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).

Наперекор догадкам поклонников, артистка заверила, что беда объединила супругов, а не разлучила их.

"Конечно, мы с Лешей в любой ситуации пытаемся друг друга поддерживать. Я уверена, что главное – объединяться, когда тяжело и постигнет ужасная беда. Конечно, сейчас у каждого из нас есть свои задачи и направления деятельности. Тем не менее, главное – это объединять свои усилия для того, чтобы помогать стране и идти на встречу миру и победе", – сказала Каменских.

Напомним: после полномасштабного вторжения РФ в Украину звездная пара уехала из Украины, чтобы собирать деньги для украинцев за границей. Впоследствии певица вернулась на родину, а ее муж остался за границей до сентября 2022 года.

Когда Потап вернулся домой, фанаты влюбленных начали замечать, что они не выкладывают общие фото, не появляются вместе на публике, а иногда даже фотографируются без кольца. Все это дало толчок слухам о разводе.

Как писал OBOZREVATEL, уже в конце декабря пару увидели на рождественской вечеринке. Это первый их общий выход в свет после долгого перерыва.

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