Каменских рассказала, как неожиданно поборола одну из своих фобий. Видео

Украинская певица Настя Каменских (NK) преодолела свой страх высоты, появившийся у нее после неудачного прыжка с парашютом. Артистке пришлось полетать на маленьком самолете во время гастролей по Украине.

Историю своей фобии и видео, в котором она борется с ней, звезда выложила на свою страницу в Instagram. Певица отметила, что летать на привычных самолетах ей не страшно, ведь там она чувствует себя в безопасности (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Во время летнего концертного тура Насте предстояло выступить в 3 разных концах Украины в максимально сжатые сроки. Слушатели в Ивано-Франковской области на фестивале Underhill, в Херсоне на Черноморских играх и Харькове с нетерпением ждали своего кумира.

Видео дня

Чтобы успеть вовремя попасть на выступления, артистке пришлось сменить вид наземного транспорта на воздушный. Каменских вспоминает, что ей нужно было собрать всю свободу в кулак, чтобы сесть на небольшой самолет.

"На полпути страх начал угасать и я кайфонула от полета и ощущения свободы! Конечно, без приключений не обошлось", – написала жена рэпера Потапа.

Напомним, что в 2016 году Настя неудачно прыгнула с парашютом, который не раскрылся вовремя из-за струи воздуха. Певице пришлось делать операцию, но обошлось без серьезных последствий.

Кратко о звезде:

Настя Каменских – украинская певица и жена продюсера Потапа. Обрела популярность как участница группы "Потап и Настя", которая распалась в 2017 году. С этого времени выступает сольно под псевдонимом NK;

Ранее OBOZREVATEL писал, что Каменских покрасилась в бикини, после того, как ее обвинили в избыточном весе. Певица продемонстрировала аудитории подтянутый живот.