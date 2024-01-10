Нашлась еще одна жертва мошенников, 'кинувших' Огневич и СКАЙ: Руслана заявила, что организатор ее концертов исчез

Украинская певица Руслана, анонсировавшая концерты в Киеве, Одессе и Львове в феврале-марте этого года, стала жертвой мошенников. Организацией выступлений занималась та же компания, которая раньше "кинула" певицу Злату Огневич и группу СКАЙ.

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Как утверждает Руслана в Instagram, руководитель "СТАР ЛЕЙБЛ ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ УКРАИНА" Тарас Доненко исчез и находится в розыске. Поэтому запланированные шоу не состоятся в заявленные даты.

"Я не хочу зависеть от проходимцев и мошенников, которым мы иногда собственноручно доверяем судьбу наших замыслов, планов, мечтаний, а иногда и будущего. Я не знаю, что произошло с человеком, который обратился к нам с предложением сделать большие концерты в Киеве, Одессе и Львове, но константирую факт, что со 2 ноября и до сегодняшнего дня он так и не вышел на связь", – написала исполнительница.

Организацией концертов в этих трех городах теперь будет заниматься команда Русланы, но новые даты еще неизвестны.

Артистка добавила, что не хочет подрывать доверие поклонников, а приобретенные билеты будут действительны на новые даты большого концертного тура "Дикие Танцы. 20 лет Победы".

Напомним, ранее на работу Тараса Доненко пожаловалась певица Злата Огневич. Она рассказала, что средства, которые планировалось задонатить на Вооруженные силы Украины, находятся у руководителя организации.

Огневич пообещала привлечь беглеца к уголовной ответственности.

Фронтмен группы СКАЙ Олег Собчук сообщил, что концерт в Ивано-Франковске 23 декабря отменили из-за "бездействия и безответственности "СТАР ЛЕЙБЛ ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ УКРАИНА".

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