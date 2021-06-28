Наших 'чморят', а Киркорова с Басковым завозят, – Карпа о черном списке СБУ

Известная украинская писательница Ирена Карпа прокомментировала скандал вокруг российского поп-певца Филиппа Киркорова, которого сначала внесли в черный список СБУ и запретили въезд на территорию Украины, а затем поспешили его реабилитировать. Писательница утверждает, что это "отвратительно".

В разговоре с OBOZREVATEL на "Х Книжном Арсенале" Ирена Карпа поделилась своими мыслями о гастролях российских артистов в Украине, сложной ситуации с украинским дубляжом и "языковых квотах". По словам писательницы, украинцам нужно бороться за свою культуру, как это делают во Франции, где она сейчас живет.

– На днях в Киеве выступил одиозный российской певец Баста, а Киркорова поспешили убрать из черного списка СБУ спустя несколько дней после внесения. Как вы относитесь к происходящему?

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– Это отвратительно, насколько чморят нашу культуру. В то же время сюда завозят каких-то Басковых и Киркоровых. Это двойные стандарты. Хорошо, что у нас есть гражданское общество, остро реагирующее на подобные вещи. Хотя вы же видели, что происходило с культурным фондом... Короче говоря, это – караул!

– С чем это связано?

– Внутренние игры... Мне кажется, это происходит только из-за денег. Вряд ли там есть какая-то замысловатая идея. У нас есть массовый потребитель некачественной поп-культуры: люди, ностальгирующие по "совку", дешевой колбасе и Киркорову. Но я всегда смотрю на вещи оптимистично и вижу других людей – они приходят на фестивали крутых западных групп, читают хорошие книги. Но большинству людей не хватает образования и культуры.

– Еще один проблемный вопрос – украинский дубляж и "языковые квоты". Вы уже не первый год живете во Франции и можете сравнить законы там и здесь, в Украине.

– Они берегут свою культуру и язык. Французскую музыку можно услышать на каждом шагу. Существует всего лишь несколько радиостанций с иностранным контентом. И очень жаль, откровенно говоря, потому что французская музыка, это такое... Конечно, есть очень классные группы, но... Что касается дубляжа – он должен быть! Я готова идти в украинские кинотеатры только ради дубляжа – это настолько круто и профессионально сделано. Дубляж нельзя отменять ни в коем случае!

Кстати, во Франции есть два варианта: либо мы смотрим фильм в оригинале с французскими субтитрами, либо это полностью дублированный фильм. Никто не будет показывать на экране фильм на английском или немецком. Хотя мы же понимаем, что это другой контекст… Я целиком и полностью за дубляж. Это очень важно с целью образования – мои дети так этому выучили английский.

– У французов крайне патриотичное отношение к своему языку. Например, на "Евровидении" их участники поют всегда по-французски.

– Они считают, что Франция – центр Вселенной. А где-то очень далеко существует вот это все остальное. Что интересно: когда мы с моим будущим мужем-французом познакомились, я открыла для него Radiohead, Muse, Буковски. Но многим хватает своего контента – и они постоянно подчеркивают ценность национального продукта. Многие никогда не переступает за эти рамки, а жаль. Но это не касается образованных людей – у них совершенно другой культурный уровень.

Коротко о знаменитости:

Ирена Карпа – украинская писательница, певица, журналистка, телеведущая. Была первым секретарем по вопросам культуры посольства Украины во Франции. В мая 2018 года на Парижской книжной ярмарке вручила президенту Франции Эммануэлю Макрона книгу незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова – сборник "Рассказы".

Напомним, ранее Ирена Карпа стала жертвой мошенников: у нее "украли" аккаунт в Instagram.