'Нас хотят загнать в тупик': Горбунов рассказал о 'культурной пилюле' для украинцев, ему вспомнили плач украинских матерей

Известный украинский телеведущий и продюсер Юрий Горбунов попытался объяснить, для чего украинцам сейчас новый сезон "Голосу країни", который в этом году снимался в Польше и выйдет на экраны уже в начале сентября. Шоумен назвал проект "культурной пилюлей", которая, по его мнению, просто необходима нашим гражданам в условиях террористической войны, когда враг пытается "загнать нас в тупик".

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Горбунов считает, что украинская культура должна развиваться, несмотря ни на что, а потому вокальный проект "на часі". Такие убеждения звезда озвучил в интервью Алине Доротюк для ее одноименного YouTube-канала. Впрочем, не все украинцы согласились с формулировками скандального ведущего, высказав ему свое недовольство в комментариях.

"Голос країни"– это культурная пилюля для телезрителей. Ведь у нашего врага одна цель – загнать нас в бомбоубежище и сделать так, чтобы наши театры не работали, кинотеатры были закрыты, а телевидение остановило вещание. Они хотят загнать нас в тупик, чтобы мы были напуганы, злы, голодны, холодны, босы и требовали от власти прекратить войну. Именно поэтому "Голос країни" нужен сейчас для того, чтобы наша культура работала, особенно в том случае, когда проект финансируют наши коллеги", – убежден Горбунов.

Как мы уже заметили выше, новый 13-й сезон снимается в Польше. Отсюда возникает вопрос: как мужчины-участники, а также мужчины из съемочной команды проекта смогли выехать заграницу.

Горбунов ответил: "Все что касается "Голоса" – это Министерство культуры. И у нас, кстати, из нашей группы уехали далеко не все мужчины, не всем дали разрешение. В этом сезоне у нас был другой режиссер, ведь на съемку проекта выезжали только критически важные сотрудники. Если в процентном соотношении, то в этом сезоне на "Голосе страны" работало где-то 20% мужчин, остальные – девушки. Участники-ребята, уехавшие участвовать в проекте, получили абсолютно официальное разрешение на выезд в Польшу с окном дат на возвращение в Украину, и за этим очень строго следит кастинг-отдел".

Тем временем украинцы в соцсетях пытаются донести до Горбунова, что услышать настоящий "голос страны", охваченной кровопролитной войной, можно на кладбищах – и это слезы матерей погибших защитников.

"Ни достоинства, ни чести, ни патриотизма, ни уважения к семьям погибших и раненых. Только деньги, деньги, деньги. Позор тебе, Юрий", "Поедете на кладбище, где похоронены наши ребята, цвет нации, там вы услышите голос страны, в которой война – плач матерей!", "А что у нас нет больше никаких ведущих кроме горбуна?", "Голос страны, а точнее голоса и жизнь сейчас находятся на защите страны и людей! Не думали, клоуны, чего стоят ваши шоу, если, не приведи Боже, – не будет людей, которые ежедневно теряют жизнь! Пока подобные существа живут в параллели настоящей жизни... без боли, потери и понимания ценности человеческой жизни! Не только своей, но и других людей, которых принудительно отправляют насмерть, пока клоуны развлекаются", "У кого война, у кого шоу, все у нас стабильно", "Ко времени, потому что ему нужна работа", – оставляют комментаторы.

Напомним, компания Горбунова "Прототип Продакшен" выиграла тендер на съемку 24-серийного комедийного сериала за 33 млн гривен из госбюджета. На примере Охлобыстина ведущий объяснил, зачем снимает сериал за государственные деньги. Артист подчеркнул, что военным сейчас нужен юмор.

Украинцы же упрекнули звезду, что защитникам Украины на передовой нужно оружие, авто и дроны, а не шутки. Под давлением продюсер отказался от тендера.

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно, когда на экраны выйдет новый сезон "Голосу країни" и где его можно будет смотреть. Впрочем, многих украинцев очень возмутило, что Горбунова вновь взяли ведущим после серии громких скандалов.

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