Наряды Елены Зеленской: яркие образы первой леди за 2020 год

Первую леди Украины Елену Зеленскую поклонники часто критикуют за ее наряды, которые она демонстрирует на публике. Так, в 2020 году супруга президента Украины Владимира Зеленского также не осталась без внимания фанатов из-за своих ярких образов.

За уходящий год Зеленская посетила множество мероприятий, на которых появилась в эффектных нарядах. Одни критиковали первую леди, а другие – восхищались ею. Подробней об образах знаменитости – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

На интерактивной выставке в Киеве Ukraine WOW Зеленская вышла в свет в сдержанном и элегантном образе – длинном серо-голубом пальто и широких брюках.

Во время официального визита в Ватикан первая леди выбрала строгий черный наряд и посетила в нем музеи, Сикстинскую капеллу и собор Святого Петра.

Супруга президента посетила киевский музей в темноте "Третья после полуночи" и предстала перед публикой в классическом черном костюме. Она выбрала брюки со стрелками и удлиненный пиджак, а также дополнила образ светлой обувью.

На открытии выставки "Річ у тім..." Зеленская продемонстрировала длинное пальто цвета морской волны, черные брюки и кофту. Образ дополняли пояс, который подчеркивал фигуру супруги президента, и сапоги на каблуке.

На деловой встрече с женщинами-послами нескольких стран мира первая леди выбрала наряд в стиле кэжуал, созданный украинским дизайнером Катей Сильченко. Это блуза-оксфорд в терракотовую полоску и широкие брюки этого же цвета.

В день местных выборов в Украине супруга главы государства появилась на избирательном участке в стильном молодежном образе. Она вышла на публику в ярком желтом свитере, брюках свободного кроя и белых кроссовках.

На официальный визит в Великобританию Зеленская предпочла прийти в роскошном красном костюме, состоящем из широких брюк-палаццо и укороченного жакета. Свой образ она дополнила серым топом и черными туфлями-лодочками с острым носком.

В Австрию первая леди прилетела в стильном образе от украинского дизайнера Кати Сильченко. Она выбрала блузку и брючный костюм бежевого цвета.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее первая леди Украины Елена Зеленская прокомментировала критику своего внешнего вида в соцсетях. Так, она заявила, что не пытается нравиться всем.