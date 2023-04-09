Народная артистка РФ Лия Ахеджакова уволилась из московского ''Современника'': что известно

Народная артистка России Лия Ахеджакова уволилась из московского театра "Современник", которому служила с 1977 года. Как сообщают источники, актриса ушла по собственному желанию, "в связи с чем трудовые отношения с ней не могут быть продолжены".

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Перед тем, как звезда навсегда покинула место своей работы, руководство театра начало лишать ее ролей и отменять спектакли с ее участием. Все из-за проукраинской позиции Лии Меджидовны, которая открыто осуждает преступный путинский режим и террористическую войну в Украине. Об увольнении артистки написало пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Современника".

Накануне из репертуара сняли все представления с Ахеджаковой. В частности, спектакль "Игра в джин", в котором она играла одну из главных ролей. Как поделилась сама актриса, директор театра Юрий Кравец заявил, что отменить выступления пришлось из-за "гневных писем" в адрес звезды.

"Директор предупредил, что больше меня в репертуаре не будет по требованию каких-то разгневанных людей, которые пишут ему письма. Сижу и плачу. Я все понимаю, знаю, кто это пишет, кто это организовывает", – поделилась звезда советского кино.

Да и с коллегами по театру у Ахеджаковой отношения были натянутыми. Путинисты не разделяли взглядов актрисы, что показывали всем своим видом.

"Один мой партнер, Саша Берда – мы у Виктюка с ним играли и много лет в "Квартире Коломбины" – вдруг перестал со мной здороваться. А когда он болел, я ездила в больницу, разговаривала с врачами, говорила, что это потрясающий, отличный артист, помогите ему. Он был очень болен. И вдруг он перестал со мной здороваться... Я говорю: "Саша, ты со мной не здороваешься?" И вчера, стоя на нашей общей сцене, он мне сказал: "Не буду я с тобой здороваться!" Я расплакалась. Ну, он ушел, не видел этого", – рассказывала ранее артистка.

Очевидно, Ахеджакова не стала терпеть такого отношения к себе и уволилась по собственному желанию, несмотря на то, что отдала "Современнику" 46 лет своей жизни.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Ахеджакова неожиданно выразила желание остаться в Москве. Звезда считает, что она не должна убегать и прятаться из-за своей проукраинской позиции.

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