Наркотики, помолвка и проблемы со здоровьем: каков был последний год Элвиса Пресли

Катерина Малай
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Наркотики, помолвка и проблемы со здоровьем: каков был последний год Элвиса Пресли

8 января 2022 года легендарному "королю рок-н-ролла" исполнилось бы 87, если бы не трагическая остановка сердца в далеком 1977 году. Вокруг жизни певца до сих пор крутится много слухов и теорий, однако журналистам удалось исследовать последний год одного из самых успешных исполнителей ХХ века, в котором были наркотики, проблемы со здоровьем и даже помолвка.

Элвис скончался в возрасте 42 лет в своем доме в Грейсленде, что безусловно шокировало его фанатов. На основе документальных фильмов и репортажей издание The Sun рассказало, что происходило с артистом за 12 месяцев до смерти (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

8 января 2022 года легендарному "королю рок-н-ролла" исполнилось бы 87
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Болезни

Сообщается, что на фоне неправильного питания у Пресли развился ряд заболеваний. Любовь к чизбургерам, арахисовому маслу и банановым сэндвичам довела короля рок-н-ролла до диабета 2 степени и проблем с давлением.

Есть даже информация, что на момент смерти певец весил около 160 кг. Также при вскрытии врачи обнаружили у него эмфизему легких, что их удивило, ведь покойный артист не курил.

На фоне неправильного питания у Пресли развился ряд заболеваний

Наркотики

Исполнитель был зависим от наркотических веществ, которые ему выдавали по рецепту врача. Сначала он боролся с бессонницей и психологическими проблемами, но потом просто не смог отказаться от лекарств.

Врача, назначившего наркотические препараты, даже хотели судить в 1981 году, однако позже обвинения сняли.

"Он чувствовал, что получив это от врача, он не был обычным наркоманом, получающим что-то на улице", – сказал тогда медик.

Исполнитель был зависим от наркотических веществ

Предложение

За 8 месяцев до своей смерти Элвис сделал предложение Джинджер Олден и пара активно готовилась к свадьбе. Молодые люди начали жить вместе, не тратя время на ухаживание.

Позже избранница певца рассказала, что он был счастливым и веселым в последние месяцы жизни и даже хотел вернуться на сцену, заявив, что "его отпуск затянулся".

Позже избранница певца рассказала, что он был счастлив.

Трагическая смерть

За день до смерти артист развлекался со своей семьей, улегшись спать аж в 5 часов утра. Однако ни позднее время, ни выписанные таблетки от бессонницы не помогли исполнителю погрузиться в сон, поэтому он пошел в туалет, предупредив жену.

Проснувшись около 14:00, Джинджер обнаружила, что жениха нет рядом, а позже нашла его в туалете. Врачи констатировали, что причиной остановки сердца не были принятые препараты.

За день до смерти артист развлекался со своей семьей

Коротко о звезде:

Элвис Пресли – знаменитый американский певец и актер. Один из самых успешных музыкантов XX столетия. Установил немало до сих пор не превзойденных рекордов в области звукозаписи. Стал настолько популярным, что большинство людей обычно называют его просто "Элвис" или "Король рок-н-ролла", а в США - просто "Король".

Также OBOZREVATEL писал, что 8 января исполняется 75 лет со дня, когда родился культовый британский рок-музыкант Дэвид Бови. Об интересных фактах из жизни исполнителя можно узнать в материале.

Элвис Пресли