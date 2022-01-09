Наркотики, помолвка и проблемы со здоровьем: каков был последний год Элвиса Пресли

8 января 2022 года легендарному "королю рок-н-ролла" исполнилось бы 87, если бы не трагическая остановка сердца в далеком 1977 году. Вокруг жизни певца до сих пор крутится много слухов и теорий, однако журналистам удалось исследовать последний год одного из самых успешных исполнителей ХХ века, в котором были наркотики, проблемы со здоровьем и даже помолвка.

Элвис скончался в возрасте 42 лет в своем доме в Грейсленде, что безусловно шокировало его фанатов. На основе документальных фильмов и репортажей издание The Sun рассказало, что происходило с артистом за 12 месяцев до смерти (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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Болезни

Сообщается, что на фоне неправильного питания у Пресли развился ряд заболеваний. Любовь к чизбургерам, арахисовому маслу и банановым сэндвичам довела короля рок-н-ролла до диабета 2 степени и проблем с давлением.

Есть даже информация, что на момент смерти певец весил около 160 кг. Также при вскрытии врачи обнаружили у него эмфизему легких, что их удивило, ведь покойный артист не курил.

Наркотики

Исполнитель был зависим от наркотических веществ, которые ему выдавали по рецепту врача. Сначала он боролся с бессонницей и психологическими проблемами, но потом просто не смог отказаться от лекарств.

Врача, назначившего наркотические препараты, даже хотели судить в 1981 году, однако позже обвинения сняли.

"Он чувствовал, что получив это от врача, он не был обычным наркоманом, получающим что-то на улице", – сказал тогда медик.

Предложение

За 8 месяцев до своей смерти Элвис сделал предложение Джинджер Олден и пара активно готовилась к свадьбе. Молодые люди начали жить вместе, не тратя время на ухаживание.

Позже избранница певца рассказала, что он был счастливым и веселым в последние месяцы жизни и даже хотел вернуться на сцену, заявив, что "его отпуск затянулся".

Трагическая смерть

За день до смерти артист развлекался со своей семьей, улегшись спать аж в 5 часов утра. Однако ни позднее время, ни выписанные таблетки от бессонницы не помогли исполнителю погрузиться в сон, поэтому он пошел в туалет, предупредив жену.

Проснувшись около 14:00, Джинджер обнаружила, что жениха нет рядом, а позже нашла его в туалете. Врачи констатировали, что причиной остановки сердца не были принятые препараты.

Коротко о звезде:

Элвис Пресли – знаменитый американский певец и актер. Один из самых успешных музыкантов XX столетия. Установил немало до сих пор не превзойденных рекордов в области звукозаписи. Стал настолько популярным, что большинство людей обычно называют его просто "Элвис" или "Король рок-н-ролла", а в США - просто "Король".

Также OBOZREVATEL писал, что 8 января исполняется 75 лет со дня, когда родился культовый британский рок-музыкант Дэвид Бови. Об интересных фактах из жизни исполнителя можно узнать в материале.