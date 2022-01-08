Разные глаза, моча в холодильнике и книга в день. Семь интересных фактов о Дэвиде Боуи

8 января исполняется 75 лет со дня, когда родился культовый британский рок-музыкант Дэвид Боуи. Он 50 лет занимался музыкой, а последний альбом выпустил за два дня до смерти в 2016 году.

За годы своего творчества Дэвид десятки раз менял имидж: то выходил на сцену с рыжей шевелюрой в забавных комбинезонах с пайетками, то с голливудской укладкой в классическом костюме. За трансформации стиля его прозвали хамелеоном. OBOZREVATEL рассказывает о малоизвестных фактах из жизни Боуи.

У Дэвида Боуи были разные глаза. В школе он подрался со сверстником из-за девушки, и в результате удара один зрачок расширился и остался таким навсегда. В 2004 году во время выступления в норвежской столице Осло Боуи в глаз попал леденец.

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Рок-музыкант часто экспериментировал со стилем: то отращивал волосы, то красил их. Также на сцену он надевал яркие комбинезоны. В 1970 году Дэвид Боуи создал группу "The Hype", где все участники одевались, как супергерои.

Дэвид Боуи отпустил шевелюру в 17 лет. На улицах Лондона с неприязнью относились к мужчинам с длинными волосами. Юноша призвал объединиться всех мужчин с длинными кудрями против буллинга. О протесте Боуи рассказал в интервью для BBC.

Дэвид Боуи отказался от титула, который ему подарила сама королева Великобритании Елизавета II. Рок-музыкант объяснил, что у него никогда не было намерений получить рыцарский титул.

Шевелюру Боуи помнит каждый поклонник, поскольку именно он ввел в моду огненный рыжий оттенок. Прядь волос рок-музыканта продали за 18 750 долларов в 2016 году. Сначала их хранили в музее, затем отдали на благотворительный аукцион. Начальная ставка составила 2000 долларов.

Когда Дэвид выступал в образе Белого Герцога, он боялся, что ведьмы украдут его мочу. Музыкант считал, что через испражнения конкуренты могут украсть его талант. СМИ объясняли странное поведение певца употреблением кокаина.

Дэвид был ярым книголюбом, он мог прочесть одну книгу за день. В 2013 году кураторы Художественной галереи Онтарио составили список 100 любимых книг артиста. Его сын, известный режиссер Боуи Дункан Джонс, открыл книжный онлайн-клуб в память об отце.

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