Разные глаза, моча в холодильнике и книга в день. Семь интересных фактов о Дэвиде Боуи

Яна Сончковская
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Дэвид Боуи десятки раз менял имидж

8 января исполняется 75 лет со дня, когда родился культовый британский рок-музыкант Дэвид Боуи. Он 50 лет занимался музыкой, а последний альбом выпустил за два дня до смерти в 2016 году.

За годы своего творчества Дэвид десятки раз менял имидж: то выходил на сцену с рыжей шевелюрой в забавных комбинезонах с пайетками, то с голливудской укладкой в классическом костюме. За трансформации стиля его прозвали хамелеоном. OBOZREVATEL рассказывает о малоизвестных фактах из жизни Боуи.

У Дэвида Боуи были разные глаза. В школе он подрался со сверстником из-за девушки, и в результате удара один зрачок расширился и остался таким навсегда. В 2004 году во время выступления в норвежской столице Осло Боуи в глаз попал леденец.

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У Дэвида Боуи была травма глаза.

Рок-музыкант часто экспериментировал со стилем: то отращивал волосы, то красил их. Также на сцену он надевал яркие комбинезоны. В 1970 году Дэвид Боуи создал группу "The Hype", где все участники одевались, как супергерои.

Рок-музыкант эпатажно одевался на сцену.

Дэвид Боуи отпустил шевелюру в 17 лет. На улицах Лондона с неприязнью относились к мужчинам с длинными волосами. Юноша призвал объединиться всех мужчин с длинными кудрями против буллинга. О протесте Боуи рассказал в интервью для BBC.

Дэвид Боуи отказался от титула, который ему подарила сама королева Великобритании Елизавета II. Рок-музыкант объяснил, что у него никогда не было намерений получить рыцарский титул.

Дэвида Боуи наградили титулом рыцаря.

Шевелюру Боуи помнит каждый поклонник, поскольку именно он ввел в моду огненный рыжий оттенок. Прядь волос рок-музыканта продали за 18 750 долларов в 2016 году. Сначала их хранили в музее, затем отдали на благотворительный аукцион. Начальная ставка составила 2000 долларов.

Дэвид Боуи окрашивал волосы.

Когда Дэвид выступал в образе Белого Герцога, он боялся, что ведьмы украдут его мочу. Музыкант считал, что через испражнения конкуренты могут украсть его талант. СМИ объясняли странное поведение певца употреблением кокаина.

Дэвид Боуи в экстравагантном образе

Дэвид был ярым книголюбом, он мог прочесть одну книгу за день. В 2013 году кураторы Художественной галереи Онтарио составили список 100 любимых книг артиста. Его сын, известный режиссер Боуи Дункан Джонс, открыл книжный онлайн-клуб в память об отце.

Дэвид Боуи любил читать книги.

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