Наркотики, алкоголь, тюрьма: дети звезд, которые опозорили родителей. Фото

Многие привыкли ошибочно думать, что дети звездных родителей – настоящие счастливчики, ведь им повезло родиться сразу с золотым билетом в жизнь среди роскоши, влиятельных людей и славы. Однако очень часто у таких малышей отбирают по-настоящему счастливое и беззаботное детство. Папарацци следят за ними с пеленок, контролируя каждый шаг на пути к взрослению. Как результат – бунт, который проявляется скандальными выходками и употреблением запретных веществ. В некоторых случаях подобные проблемы проявляются как раз-таки из-за той самой роскоши, иными словами – вседозволенности и неумении контролировать собственные желании.

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В любом случае, вырастить достойного человека в таких условиях – задачка не из простых. Большинство звездных родителей с ней успешно справляются, так что гордо называют своих наследников главным достижением в жизни. Но нередко бывают случаи, когда знаменитостям приходится краснеть за своих детей. Сегодня OBOZREVATEL предлагает поговорить именно о таких.

Джеки Чан и его сын Джейси

Джеки Чан – один из самых знаменитых актеров нашего времени. Его сыну Джейси уже 40 лет. Он занимается музыкой и даже выпустил несколько альбомов на севернокитайском языке. Но в 2014 году наследник именитого кинематографиста оказался за решеткой. Началось все с того, что Джейси Чан был задержан полицией Пекина у себя дома. В квартире парня копы нашли наркотики. Кроме того, там была компания молодых людей – все под кайфом. В итоге суд приговорил Джейси к шести месяцам тюрьмы и штрафу в размере 330 долларов. Звездный отец поступил мудро и не стал "отмазывать" сына.

Майкл Дуглас и его сын Кэмерон

Похожая история приключилась и с Кэмероном Дугласом. Сейчас ему 44 года и он иногда снимается в кино, но в Голливуде его больше знают как скандального сыночка оскароносного Майкла Дугласа и бывшего зека. В 2009 году наследник актера попал в тюрьму за уголовное преступление – он торговал тяжелыми наркотиками. Парня поймали с поличным в отельном номере в Нью-Йорке. Изначально Кэмерона приговорили к 5 годам лишения свободы, однако после того, как в его камере нашли несколько доз героина, продлили заключение еще на 4,5 года. Влиятельный папа пытался повлиять на решение суда и добиться сокращения срока сына, но все его попытки оказались тщетными.

Том Хэнкс и его сын Честер

Весной 2015 года сын легендарного Тома Хэнкса устроил громкую драку и разнес гостиничный номер, принеся отелю ущерб в размере 1800 долларов. Летом того же года парень, которому на тот момент было 25, неожиданно исчез на целый месяц. Звездный отец нанял частных детективов, которые должны были найти непутевого сына. Однако Честер появился сам. Как оказалось, наследник актера находился в реабилитационной клинике, где лечился от наркозависимости. Он решил самостоятельно взяться за ум, избавиться от страсти к запретным веществам и больше не позорить именитого папу. Парень употреблял наркотики с 16 лет и успел натворить в нетрезвом состоянии много постыдных дел.

Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур Скаут

Средняя дочь всемирно известных актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур – любительница громких и эффектных перформансов. В мае 2014 года она решила пройтись голой по улицам Нью-Йорка. Скаут в одной только юбке зашла в несколько магазинов, прогулялась по парку и, безусловно, радо позировала шокированной публике и папарацци. Фотографии со своего променада она разместила в Instagram и подписала: "Это легально в Нью-Йорке, а в Instagram – нет". Как оказалось, своей выходкой девушка хотела привлечь внимание к проблемам политики соцсети в отношении подобных "голых" фото.

Николас Кейдж и его сын Уэстон

В 2011 году сын знаменитого актера подрался со своим тренером в одном из ресторанов Лос-Анджелеса, поскольку тот запретил Уэстону заказывать блюда, которые могут навредить его фигуре. Парень, который является лидером дез-металл группы, не мог совладать с эмоциями и кулаками. Он так сильно разгневался, что пришлось звонить в психиатрическую клинику. Люди в белых халатах приехали в заведение и забрали агрессивного сына Николаса Кейджа с собой.

Роберт Дауни-младший и его сын Индио

Как известно, "Железный человек" имеет темное прошлое. Его отец также был актером, а сам Роберт Дауни-младший с детства пристрастился к наркотикам. Впервые он познакомился с запретными веществами всего в 8 лет! С тех пор у него была тяжелая наркотическая зависимость, которая сопровождалась постоянными арестами за хранение наркотиков, а еще тюремным сроком и лечением в реабилитационном центре. Актер сумел выбраться из этого состояния и построить успешную карьеру, но уберечь сына от такой же судьбы ему не удалось. Индио также употреблял дурь и даже был задержан за ее хранение полицией.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал истории некоторых мировых знаменитостей, в биографии которых есть такая темная графа, как тюрьма. Кто-то из них оказался за решеткой еще не получив славы, а кто-то угодил в большие неприятности на пике популярности. Подробности – в нашем материале.

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