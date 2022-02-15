Наоми Кэмпбелл впервые показала свою дочь. Что известно о 9-месячной девочке

Топ-модель Наоми Кэмпбелл впервые показала свою 9-месячную дочь широкой аудитории. Звезда модных показов снялась с крохой для мартовского выпуска глянцевого журнала Vogue.

Деталями материнства 51-летняя знаменитость поделилась в интервью с журналистами британского издания. Она опровергла слухи о том, что удочерила ребенка, что раньше подозревали ее поклонники (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Что известно о 9-месячной дочери Наоми Кэмпбелл

В мае прошлого года модель повергла в шок фанатов новостью о том, что впервые стала мамой. Поклонники звезды, которые за месяц до этого видели ее на показе Michael Kors в Нью-Йорке с плоским животом, начали подозревать, что звезда удочерила девочку.

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В новом интервью она опровергла эти слухи, прямо заявив: "Ее не удочерили – она мой ребенок". Оказалось, что фэшн-икона воспользовалась услугами суррогатной матери, поэтому никаких изменений в ее фигуре быть не могло.

Рассказывая о своей дочери, Наоми Кэмпбелл ограничивается деталями о характере крохи и своих эмоциях от материнства, однако имя отца, как и имя ребенка, она все еще держит в секрете.

"Она хорошая девочка: отлично спит, практически никогда не плачет и мне говорят, что она очень внимательна для своего возраста. Она начала махать ручкой – это очень забавно. Она много смеется, почти разговаривает. Думаю, она начнет ходить раньше, чем ползать. И у нее уже шесть зубов", – рассказала знаменитость.

Модель также поделилась, что о его намерениях завести ребенка знали только несколько человек, которых можно пересчитать по пальцам рук. В частности, одной из счастливиц стала близкая подруга звезды Синди Кроуфорд, которая встретилась с новоиспеченной мамой спустя несколько дней после родов.

Ранее информаторы близкие к Наоми рассказывали, что звезда живет в Америке со своим парнем, и они двое очень счастливы, что будут воспитывать дочь.

Коротко о звезде:

Наоми Кэмпбелл – британская супермодель и актриса. Родилась в пригороде Лондона, Стретгэме. Когда ей исполнилось 15 лет, случайно встретилась с одним из руководителей модельного агентства, пригласившим ее на съемки. С этого времени она начала работать в сфере моделинга, где построила успешную карьеру. Никогда не была замужем.

Как сообщал OBOZREVATEL, 52-летняя модель уже рассказывала, почему ей не удалось выйти замуж до сих пор. По словам знаменитости, она пожертвовала многими отношениями ради контрактов.