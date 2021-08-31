50-летняя Наоми Кэмпбелл призналась, почему до сих пор не вышла замуж

Известная супермодель 90-х, 50-летняя Наоми Кэмпбелл призналась, что она пожертвовала семьей ради крупных модельных контрактов. По словам знаменитости, самой большой жертвой, на которую она пошла, стало отсутствие отношений.

Об этом звезда рассказала в интервью изданию The Cut. Модель заявила, что она пожертвовала попыткой найти родную душу, которая понимала бы ее.

Кэмпбелл отметила, что пользуется репутацией сильного человека, но никогда не боялась искать компромиссов с партнерами.

"Я сильная, но чувствительная. И я знаю, что в отношениях приходится идти на компромиссы", – добавила знаменитость.

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Коротко о знаменитости:

Наоми Кэмпбелл – британская супермодель, киноактриса и певица афроямайского происхождения. Она вышла на подиум, когда ей было всего 15. Знаменитость стала первой темнокожей девушкой, которая украсила обложки журналов "Vogue" и "Time".

В 1993 году знаменитость обручилась с басистом группы U2 Адамом Клейтоном. Спустя год Кэмпбелл и Клейтон расстались.

В 1995 году она встречалась с Леонардо Ди Каприо. С 1998 по 2003 год Наоми состояла в отношениях с главой гонок Формулы-1 Флавио Бриаторе, она обручилась с ним, прежде чем разорвать эти отношения.

С 2008 по 2013 год Наоми состояла в отношениях с российским бизнесменом Владиславом Дорониным. У нее также были отношения с Робертом Де Ниро, Хассаном Джамилем, Шоном Комбсом и Ашером. В 2019 году она встречалась с Лиамом Пейном и Скептой.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой. Знаменитость поделилась с поклонниками трогательным снимком дочери, на котором изображены ножки новорожденной.