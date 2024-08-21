Наличные, кодовые имена и жадность. Появились новые детали дела о неожиданной смерти Мэттью Перри

Полиция Лос-Анджелеса поделились новыми подробностями дела о неожиданной смерти звезды "Друзей" Мэттью Перри, которого нашли мертвым в гидромассажном бассейне осенью 2023 года. Правоохранители пытаются выяснить как знаменитость получила смертельную дозу кетамина, что привело к летальному случаю.

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Об этом сообщает People. По имеющимся данным, в день смерти помощник Перри Кеннет Ивамасу колол по просьбе актера анестетик, введя 3 дозы. Мэттью попросил сделать ему "самую большую дозу" и подготовить гидромассажный бассейн. После этого Ивамасу покинул дом, а вернувшись к звезде, нашел его без признаков жизни.

Спустя почти 10 месяцев 59-летнему Кеннету и четырём другим подозреваемым соучастникам были предъявлены обвинения в причастности к смерти Перри. Среди тех, кто сыграл "ключевую роль": Сальвадор Пласенсия, 42 года, врач, продавший кетамин Перри и введший его ему; Марк Чавес, 54 года, врач, как говорится, получил кетамин для Пласенсии от легальных поставщиков; вероятная наркодилер Джасвин Сангха, 41 год, названа в судебных документах "Королевой кетамина"; и 54-летний Эрик Флеминг, якобы продавший помощнику Перри запасы Сангхи. Прокуратура утверждает, что Перри убил кетамин Джасвин.

Трое обвиняемых – Чавес, Флеминг и Ивамасу заключили соглашения о признании вины. Пласенсия и Сангха не признали себя виновными по нескольким пунктам обвинения, включая распространение кетамина и им грозит от 10 до 25 лет пожизненного заключения.

30 сентября 2023 года врачи Пласенсиа и Чавес, знакомые в течение 20 лет, через посредников узнали, что Перри заинтересован в приобретении кетамина и обсудили соглашение. "Интересно, сколько заплатит этот придурок", – написал один из них другому, согласно судебным документам прокуратуры. Чавес, якобы получивший кетамин по фальшивому рецепту, продал его Пласенсиа.

В тот день было заключено соглашение с Перри. Пласенсия приехал к звезде и сделал актеру инъекцию кетамина, оставил шприцы и другие дозы с Ивамасу, который заплатил ему 4500 долларов за визит, говорят прокуроры. Ивамасу, используя кодовые слова вроде "Dr. Пеппер", указал, что Перри хотел получить больше кетамина в дальнейшем, а Чавес и Пласенсия были полны решимости продолжить дело.

Согласно судебным документам, Пласенсия встретился с Перри в октябре 2023 года, чтобы дать ему больше кетамина, и сделал ему инъекцию, когда они "сидели в задней части автомобиля, припаркованного на общественной автостоянке". 12 октября произошел более страшный инцидент, когда Пласенсия вводил дозу: у Мэттью возникла "побочная реакция" и его артериальное давление подскочило. Наркотик заставил его временно "замереть", оставив актера неспособным говорить или двигаться.

Пласенсия якобы сказал другому пациенту, что зависимость Перри "выходит из-под контроля". "В то же время [он] предлагал продать кетамин мистеру Перри. Я думаю, что все это поведение свидетельствует об уровне жадности, ставящей прибыль в приоритет над пациентом ", – говорит Эстрада, прокурор США в центральной Калифорнии.

Но тогда Перри получал наркотики у других людей: голливудский режиссер Эрик Флеминг также якобы предложил знаменитости продать кетамин за несколько недель до его смерти. Кинематографист якобы работал с "Королевой кетамина" Сангхой, которая вела гламурный образ жизни, в то же время "проявляя себя знаменитой наркодиллером с высококачественными товарами", включая кетамин, метамфетамин и волшебные грибы.

В переписке с Ивамасу Флеминг четко дал понять, что хочет заработать наличные на торговле наркотиками. "Я бы не делал этого, если бы не было шанса заработать немного денег", – якобы написал он.

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