Накануне коронации Чарльза III: Елена Зеленская встретилась с Кейт Миддлтон и Джилл Байден на светском приеме. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская и премьер-министр Денис Шмыгаль посетили прием в Букингемском дворце в преддверии коронации Чарльза III, которая состоится сегодня, 6 мая. Как сообщили, на ужин пригласили около 1000 vip-гостей со всего мира. Супруге президента удалось пообщаться не только с принцессой Уэльской и первой леди США, но и с самим монархом.

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Фотографию со светского вечера Зеленская распространила у себя в Instagram. На кадре она позировала с Кейт Миддлтон и Джилл Байден. Для приема в Букингемском дворце Елена выбрала черный костюм украинского бренда, украсив его брошью от Руслана Багинского. Миддлтон надела платье от Self-Portrait цвета электрик, а Байден – платье от Tom Ford с цветочным принтом (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Имела честь пообщаться с принцессой Уэльской Кейт Миддлтон и первой леди США Джилл Байден на официальном приеме по случаю коронации Его Величества Чарльза ІІІ. Настоящее удовольствие – встретиться с этими изысканными леди, имеющими открытое сердце и большими друзьями Украины", – прокомментировала встречу Зеленская в личном блоге.

Супруга принца Уильяма также отреагировала на это событие. Она разместила такой же снимок в Instagram, написав: "Приятно видеть Джилл Байден и Елену Зеленскую этим вечером".

Напомним, как мы ранее уточнили, коронация Чарльза III и его супруги Камиллы состоится 6 мая. На ее подготовку было потрачено 250 млн фунтов стерлингов (12 млрд гривен). Однако сама церемония и празднование пройдут с меньшим размахом, чем коронация Елизаветы II в 1953 году. OBOZREVATEL будет вести текстовую трансляцию, так что вы будете в курсе всей событий.

Как ранее писал OBOZREVATEL, на службе Чарльз III наденет корону Святого Эдуарда, которая была изготовленная в 1661 году. Она весит 4 фунта 12 унций (2,2 килограмма) и сделана из чистого золота. Камиллу коронуют в короне королевы Марии, изготовленной для церемонии 1911 года.

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