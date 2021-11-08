Надя Дорофеева вышла на связь после экстренной госпитализации и показала фото из больницы
Украинская певица, бывшая солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева отменила концерт в Египте и была экстренно госпитализирована в больницу из-за сильного отравления. На данный момент она чувствует себя хорошо и уже успела записать обращение к своим поклонникам.
Ночью 8 ноября Дорофеева с командой прилетела в Киев. Подробностями неожиданного инцидента и фотографиями из больницы она поделилась в Instagram-stories.
"Вчера со мной случилось сильнейшее отравление. Мне уже лучше. Спасибо, что переживали и поддерживали", – обратилась Надя Дорофеева к фанатам.
Певица пожаловалась, что в больнице ей смогли поставить капельницу только с шестого раза, и продемонстрировала подписчикам свои вены.
На фан-странице Дорофеевой добавили, что причиной отравления стало несвежее мясо, которое ела артистка: "В больнице выяснилось, что Наде стало плохо из-за барбекю. Он оказался несвежим".
Как сообщал OBOZREVATEL, Надя Дорофеева экстренно была госпитализирована 6 ноября. Певице внезапно стало плохо буквально перед виходом на сцену в Египте. Концерт отменили.
Коротко о звезде:
Украинская поп-исполнительница, бывшая участница группы "Время и Стекло". С 2020 года начала сольную карьеру и выступает под псевдонимом DOROFEEVA;
Родилась в Симферополе (Крым) в 1990 году;
Победительница конкурса "Черноморские игры" (2004) и финалистка телепроекта "Шанс" (2005);
В 2015 году вышла замуж за певца Владимира Дантеса (настоящая фамилия – Гудков).