Надя Дорофеева вышла на связь после экстренной госпитализации и показала фото из больницы

Украинская певица, бывшая солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева отменила концерт в Египте и была экстренно госпитализирована в больницу из-за сильного отравления. На данный момент она чувствует себя хорошо и уже успела записать обращение к своим поклонникам.

Ночью 8 ноября Дорофеева с командой прилетела в Киев. Подробностями неожиданного инцидента и фотографиями из больницы она поделилась в Instagram-stories.

"Вчера со мной случилось сильнейшее отравление. Мне уже лучше. Спасибо, что переживали и поддерживали", – обратилась Надя Дорофеева к фанатам.

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Певица пожаловалась, что в больнице ей смогли поставить капельницу только с шестого раза, и продемонстрировала подписчикам свои вены.

На фан-странице Дорофеевой добавили, что причиной отравления стало несвежее мясо, которое ела артистка: "В больнице выяснилось, что Наде стало плохо из-за барбекю. Он оказался несвежим".

Как сообщал OBOZREVATEL, Надя Дорофеева экстренно была госпитализирована 6 ноября. Певице внезапно стало плохо буквально перед виходом на сцену в Египте. Концерт отменили.

Коротко о звезде: