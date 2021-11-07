Внезапно стало плохо: Надя Дорофеева попала в больницу, концерт отменили

Украинская поп-певица Надя Дорофеева неожиданно попала в больницу. В связи с этим концерт артистки, запланированный на 6 ноября, провести не удалось.

О внезапном ухудшении здоровья сообщается в формате сторис на странице знаменитости в Instagram. Что именно произошло с 31-летней украинкой и что говорят врачи, не уточняется.

Очевидно, сообщение, которое появилось в аккаунте популярной исполнительницы, было написано ее представителем. Текст был обнародован сразу на двух языках: английском и русском.

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При этом выступление украинки пришлось отменить всего за несколько часов до ожидаемого начала.

"В связи с внезапным ухудшением здоровья певицы Dorofeeva, концерт, запланированный на 6.11.21, к сожалению, не состоится", – сказано в сторис.

По состоянию на субботу, 6 ноября, Дорофеева находилась в медицинском учреждении. Врачи делали пациентке обследование.

Добавим, что выступление Дорофеевой, вероятно, должно было состояться за границей, однако где именно – не сообщается.

Коротко о звезде:

Украинская исполнительница, дизайнер и блогер родилась 21 апреля 1990 года в Симферополе.

Дорофеева начинала свою музыкальную карьеру на большой сцене с участия в группе "Время и Стекло", которая неожиданно для поклонников распалась. В том же году (2020) артистка объявила, что будет выступать сольно.

Женщина с 2015 года замужем за певцом Владимиром Дантесом (настоящая его фамилия – Гудков).

Не так давно артистка рассекретила свои параметры: весит она 48 кг при росте 168,5 см, объем бюста – 83, талии – 63, а бедер – 94 см.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Дорофеева призналась, что четыре года назад ей поставили диагноз фиброаденома. Это доброкачественное образование в молочной железе, которое пришлось удалить. Звезда впервые показала шрам на груди.

А в начале октября звезда изменила свой внешний вид, покрасив волосы в темный цвет. О том, как менялся внешний вид Дорофеевой в последнее время – читайте в новости нашего издания по ссылке.