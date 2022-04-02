Кто такой Михаил Кацурин, которого называют новым парнем Нади Дорофеевой. Фото

Менее чем через месяц после новости о разводе певцов Нади Доровеевой и Владимира Дантеса, поклонники пары выяснили вероятную причину неожиданного расставания. В сети ходят слухи, что артистка влюбилась в успешного киевского ресторатора Михаила Кацурина.

Информация не достоверна, однако некоторые из звездных коллег исполнительницы уже подтвердили, что причиной развода знаменитостей мог стать новый роман Дорофеевой. OBOZREVATEL собрал интересные факты об известном рестораторе и громке заявления друзей певицы (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Кто такой Михаил Кацурин

31-летний уроженец Бердянска переехал в столицу в 2005 году, чтобы начать строить карьеру. По словам предпринимателя, Киев не был целью всей его жизни, но немного пожив в "сердце" Украины, Кацурину не захотелось переезжать куда-нибудь еще.

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В городе он открыл 4 известных заведения восточной кухни: Китайский Привет, Вьетнамский Привет, Тайский Привет и Японский Привет. Кроме того, бизнесмен является основателем трех ночных клубов, бренда одежды Katsurina и собственного успешного блога.

На протяжении всей жизни ресторатор был дважды женат. Во втором браке с Дарьей Кацуриной у пары родилось двое детей – девочка Александра и мальчик Иван.

Однако поклонников блога отца заинтересовал тот факт, что на следующий день после новости о разводе Нади Доровеевой и Владимира Дантесе он неожиданно сообщил подписчикам об аналогичных намерениях расстаться с избранницей.

"Разошлись с Дашей Кацуриной. Это были ах*енные 7 лет! Успели прожить за это время несколько жизней. Расстаемся хорошими друзьями, партнерами и родителями наших прекрасных детей", – написал он 19 марта.

Поговаривают, что пары дружили между собой.

Почему Михаилу Кацурину и Надежде Дорофеевой приписывают роман

Прежде всего, слухи об отношениях звезд возникли на фоне того, что объявление намерений развестись произошло с разницей в один день.

Новость о возможном романе артистки впервые частично подтвердил ее экс-коллега по группе "Время и стекло" Позитив. В шоу "Комендантский чес" на YouTube -канале "Львы на джипе" исполнитель случайно проговорился: "Да фиг его знает, к кому пошла Надя и где она сейчас. Я даже не спрашиваю ее из вежливости: "Где она?", "С кем она?", "Как она?". Я думаю, что она потом сама скажет, что там и как".

Позже уже более громкое заявление сделал известный комик Алексей Дурнев, прямым текстом подтвердивший, что сердце певицы сейчас не свободно.

"Там просто есть такой нюанс, что у Нади могут быть уже отношения с человеком, которого все знают… Когда все узнают, это будет такой раз**б, я сам ох*ел, когда узнал", – сказал ведущий в том же шоу на YouTube.

Пока ни певица, ни ресторатор не комментируют слухи, продолжая освещать важную для украинцев информацию – войну в Украине против российских захватчиков.

В частности, как сообщал OBOZREVATEL, Надя Дорофеева приобщилась к обращению звезд украинского шоу-бизнеса к матерям белорусов и россиян с просьбой не отправлять своих сыновей воевать против Украины.

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