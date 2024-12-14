Надя Дорофеева показала кадры с первой в жизни фотосессии 25 лет назад и рассказала, как ее обманули на 'космическую сумму'

Украинская певица Надя Дорофеева поделилась с поклонниками архивной фотографией, где ей было всего 9 лет. Тогда артистка посетила первую в своей жизни фотосессию, которая запомнилась ей навсегда, поскольку они с родителями наткнулись на мошенников.

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Соответствующие кадры 34-летняя знаменитость обнародовала на своей странице в Instagram. Она отметила, что такой неприятный инцидент помог ей понять, что каждое событие в жизни играет особое значение.

"Это моя первая фотосессия. Мне здесь 9 лет, и как вы видите и как пишут в интернетах, у меня уже наколотые губы. Эта съемка стоила моей семье 2500 грн – на тот момент космическая сумма! И как оказалось впоследствии, мы наткнулись на мошенников , которые из очень многих семей выманивали деньги, делая вид, что они какое-то там агентство, которое потом помогает в модельной и артистической карьере. Был целый скандал потом по телевизору, и их закрыли", – написала знаменитость.

По словам Нади Дорофеевой, после этого случая у ее семьи осталось 10 хороших фотографий и много воспоминаний о Киеве. Артистка осознала, что любое событие в жизни дарит людям важные уроки. Каждый лично выбирает, воспользоваться ими или нет.

"Первый урок, который я извлекла из этого – карандаш для губ сильно увеличивает губы, даже без уколов. А второй и основной – если ты хочешь достичь своей мечты, не жалуйся на обстоятельства вокруг. Твою мечту никто кроме тебя не осуществит, просто вставай и делай!" – добавила знаменитость.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что сын Потапа появился на концерте Надежды Дорофеевой со сломанным носом и объяснил, что произошло.

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