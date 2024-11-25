Сын Потапа появился на концерте Надежды Дорофеевой со сломанным носом и объяснил, что произошло

Андрей Потапенко, сын опального музыканта Алексея Потапенко и музыкального продюсера Ирины Горовой, на состоявшемся на днях концерте Надежды Дорофеевой в столичном Дворце спорта позировал фотографам с фиксирующей повязкой на лице. Как выяснилось, накануне парень получил перелом носа.

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В разговоре с OBOZ.UA Андрей Потапенко признался, что приехал на выступление прямо из клиники, где ему оказали помощь. Разговор с парнем состоялся в кулуарах столичного Дворца спорта.

"Ударился, получил перелом носа, – рассказал он OBOZ.UA. – Приехал на концерт Нади прямо из клиники. Очень болит голова, но я все равно здесь".

Андрей не признался, как получил травму, но не исключено, что инцидент произошел из-за хобби парня – он не первый год увлекается баскетболом. Сын Потапа и Ирины Горовой профессионально занимается баскетболом в сборной SELFMADE U-17, созданной на базе Детской баскетбольной киевской академии. Парень имеет немалый рост – 193 сантиметра: "Но я и дальше расту, мне только 16 лет".

Андрей учится в десятом классе. Говорит, что пока не решил, где будет получать высшее образование, но думает, что все же останется в Украине: "Сложный вопрос о будущей профессии. Пока точно не определился, но хочу, чтобы оно было связано с баскетболом".

Полное интервью с Андреем Потапенко читайте на OBOZ.UA здесь.

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