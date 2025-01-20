'Надо отгородиться от гетто'. Актер Лесь Заднепровский назвал лишь троих 'хороших россиян', которым смог бы доверять

Народный артист Украины и ведущий актер столичного Театра Франко Лесь Заднепровский утверждает, что не верит в так называемых хороших россиян, однако назвал трех артистов, которым смог бы доверять. Это актеры Лия Ахеджакова и Олег Басилашвили, а также музыкант Андрей Макаревич.

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Об этом актер рассказал в интервью OBOZ.UA. Актер также предположил, что после окончания войны многие из российских артистов-молчунов будут "кричать: мы боролись вместе с вами, украинцы", однако верить этим словам не советует.

"Среди коллег я смог бы доверять только Лие Ахеджаковой и Олегу Басилашвили, – говорит Лесь Заднепровский. – Вот и все. Может, еще Андрею Макаревичу. Это люди сознательно и публично говорили о поддержке Украины. Но для огромной России – это песчинки. Может, еще кто-то хочет выступить, но боится. Все-таки это государство-тюрьма. Но потом, не сомневаюсь, многие будут кричать: мы боролись вместе с вами, украинцы!" Ну это, знаете, как говорила муха, сидя на плече у вола: "Мы пахали". Время покажет, кто нам друг, а кто враг, мы уже знаем".

"Я слышал, по крайней мере, от поколения россиян моего возраста, фразы: "Кажется, мы поссорились с украинцами навсегда". Эти здравомыслящие люди громко говорили: война – это преступление. Однако таких немного. Я считаю, что даже после прекращения войны, после провозглашения мира в результате, дай Бог нашей победы, все равно надо отгородиться от того гетто, как от прокаженных", – добавил актер.

Ранее OBOZ.UA писал, что актер Назар Заднепровский назвал условия возвращения россиян в украинские фильмы: "Московская гниль свалила".

Полное интервью с актером Лесем Заднепровским читайте здесь на OBOZ.UA.

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