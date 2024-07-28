'Надежды нет...' Лариса Созаева призналась, почему никогда не плакала при онкобольном сыне

Танцовщица и бывшая жена Виктора Павлика Лариса Созаева тяжело пережила потерю 21-летнего единственного сына Павла, жизнь которого в 2020 году унес рак. На плаву ее держало желание сделать счастливым своего ребенка в последние годы его жизни, поэтому она никогда не показывала ему свои слезы.

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Женщина всегда пыталась поддерживать сына, зная, что ему тяжело. Она рассказала в откровенном интервью OBOZ.UA, что боль потери осталась с ней навсегда, но о сыне вспоминает только с улыбкой на губах.

"Я никогда не плакала при Паше. Я выходила из дома и тогда вила, кричала... А когда он видел меня, то это была любящая мама, которая поддерживает его в таком состоянии. Это жизнь. Мы рождаемся, умираем, мы это знаем. Другого пути жизни нет, то есть человек рождается, чтобы умереть", – отрефлексировала Созаева.

Себя танцовщица называла аккумулятором, который делился энергией с сыном. Она отмечает, что не могла распустить нюни, чтобы не сделать Павлу хуже.

"Что мне давало силу? Когда ты любишь ребенка, или кто бы это ни был – муж, брат, сестра, – ты должен быть сильным. Ты – аккумулятор, от тебя заряжаются. Если ты распустишь нюни, он это будет чувствовать, ему будет хуже во много раз", – сказала она.

Однако старания Ларисы Созаевой оказались не напрасными. Танцовщица вспомнила, что даже врачи заметили улучшение эмоционального состояния Павла, несмотря на смертельную болезнь, которую невозможно было побороть.

"Когда мне сообщили, что надежды нет, мы поговорили с заведующим хосписа. Он посоветовал ехать домой, потому что лучше, мол, когда человек будет умирать в родных стенах. Сначала я согласилась, но состояние сына ухудшалось очень быстро. Когда заведующий приехал к нам домой и увидел Пашу, то говорил, что не видит здесь больного человека, который умирает. Он посмотрел на меня и сказал, что это все благодаря мне. То есть я поддерживала его состояние, веселила, шутила, конечно, когда ему было больно, обнимала. Но человеку нужно давать шанс достойно уходить. И это может сделать только любящий человек, который рядом", – откровенно рассказала Созаева.

В частности, она добавила, что смерть ребенка пережить не смогла – чувство утраты с ней осталось навсегда. Однако сортировка мыслей позволила женщине с улыбкой говорить о единственном сыне.

"Пережить потерю невозможно, эта боль остается навсегда. Но, знаете, например, наш мозг состоит из этаких папок – складываем туда счастливые мгновения, трагические моменты. Так вот папку с Пашей я спрятала очень глубоко. Но когда говорю о нем с людьми, то, конечно, улыбаюсь, потому что для меня это – Свет..." – сказала она.

В 2018 году у Павла диагностировали саркому, то есть рак костей. Юноша прошел 18 курсов химиотерапии, а летом 2020-го отказался от дальнейшего лечения. Уже 7 августа того же года сердце парня окончательно остановилось.

Полное интервью OBOZ.UA с Ларисой Созаевой о слухах о себе, новой любви, скандале с нынешней женой Виктора Павлика и гениальной звезде, которую недооценивают в Украине, читайте по ссылке.

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