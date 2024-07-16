Грустно, но в любви. Врач рассказал о последних часах жизни Шеннен Догерти

Лоуренс Пиро, врач-онколог и по совместительству близкий друг покойной актрисы Шеннен Догерти, рассказал о последних часах жизни знаменитости, ушедшей в засветы 13 июля. Доктор отметил, что звезда "Района Беверли-Хиллз" мужественно сражалась и "не была готова" к смерти.

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"Она любила жизнь", – объяснил Пиро журналу People. 53-летняя Догерти рассказывала в 2016 году, что у нее с Лоуренсом были "прекрасные отношения и взаимное уважение".

По словам онколога, актриса была очень внимательна к лечению. Когда она узнавала новую информацию о диагнозе, сразу уточняла с врачом все детали. Несмотря на проблемы, Догерти оставалась "сосредоточенной и уравновешенной", а также сохраняла позитив.

После ремиссии Шеннен снова решилась пройти курс химиотерапии в надежде победить рак молочной железы четвертой стадии. "В последнем нашем разговоре она была в процессе осознания того, что все приняло достаточно значительный поворот. Разговор был о любви, поддержке, заботе и все еще борьбе. Она хотела продолжать лечение и бороться, хотя ее физическое состояние несколько ухудшилось", –рассказал Пиро.

Он добавил, что Догерти столкнулась с "ограниченными вариантами решения проблемы" из-за тяжелого состояния. Впрочем, продолжил Лоуренс, она пыталась сделать все, что было в ее силах: "Она была невероятным воином во всем, что делала".

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