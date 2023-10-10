'Начинаю кипеть!' Актер Сергей Калантай признался, из-за чего ревнует жену, которая младше на 17 лет

Актер Сергей Калантай признается, что время от времени ревнует свою молодую жену – актрису Театра Франко Наталию Калантай. Она на 17 лет моложе мужа.

Артист говорит, иногда, "когда кто-то забрасывает какой комплимент", начинает кипеть, как "подольский босяк". Об этом он рассказал в интервью OBOZREVATEL.

Наталья Калантай – вторая жена известного актера. Влюбленные поженились, когда Калантай переехал из Германии в Украину, где жил долгие годы в первой семье. Первая жена актера – однокурсница Жанна Карпач, котораяв свое время с успехом играла на сцене Тетра Франко. В 90-х супруги мигрировали в Германию. У пары родилось двое детей, но в 2008 году брак дал трещину.

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"У Жанны появился кто-то, – признавался Сергей Калантай в одном из интервью. – Было больно это принять. Я загрузил в свой автомобиль стиральную машинку, которую маме в Киеве не мог довезти три года. Думал – это единственное, что может утешить нас в это время, и уехал в Украину".

"Для меня ангелом в жизни была моя мама, ее не стало в 2013 году из-за болезни, – вспоминает в разговоре OBOZREVATEL Сергей Калантай. – А через два года в моей жизни появилась Наталья. Я верю, что без маминого участия не обошлось. Потому что когда находишь своего человека во всех аспектах – духовных, человеческих, физиологических – это подарок судьбы.Некоторое время после развода с первой женой я жил один. человека – не знаю. Вроде бы все устраивало, но было рядом того, кого с первой встречи почувствовал бы своим".

"Когда-то мы еще в юности с друзьями отдыхали на Днепре, как только построился Московский мост, что-то начали обсуждать будущее и я тогда почему-то сказал: "Моя жена еще не родилась!" У нас с Натальей большая разница в возрасте, литературно наша встреча звучит да: любовь с первого взгляда. Это прекрасно, но самый главный критерий – это мой человек. С которым приятно покупать овощи на рынке. Ремонтировать что-то в квартире или дома. Ехать в машине много часов подряд и говорить обо всем", – продолжает актер .

Актер признается, что иногда ревнует Наталью: "Слушайте, у нас 17 лет разницы! Давайте будем откровенными: сколько бы я ни ходил в спортзал, как бы ни следил за собой: физиология – есть физиология. Однако, и любовь – это любовь. Я ей верю очень сильно. На этом и базируются наши отношения – на доверии. Но иногда, когда кто-то забрасывает какой комплимент, честно признаюсь, начинаю кипеть, как подольский босяк, рожденный в Киеве 59 лет назад".

Полное интервью Сергея Калантая для OBOZREVATEL читайте здесь.

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