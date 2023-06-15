Начато расследование: солиста Rammstein Тилля Линдеманна обвинили в изнасилованиях

Берлинская прокуратура расследует дело вокалиста бенда Rammstein Тилля Линдеманна, которое возбудили после нескольких жалоб его поклонниц. Девушки рассказали, что во время концертов менеджеры отбирали молодых леди и спрашивали, не хотят ли они прийти на вечеринку после шоу. По их словам, там их накачивали наркотиками и склоняли к интиму.

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Об этом сообщило издание DW. Несколько ранее в Twitter женщины стали публиковать посты, в которых обвиняли Лиднеманна в изнасилованиях и показывали доказательства: побои на теле. К слову, слухи об издевательствах 60-летнего артиста над фанатками существуют уже несколько лет.

Сам музыкант решительно опровергает выдвинутые против него обвинения в сексуальных домогательствах. Адвокат вокалиста прокомментировал ситуацию, заявив, что все это – клевета.

"Серьезные обвинения в адрес нашего клиента были выдвинуты женщинами в социальных сетях, особенно в Instagram и Twitter. Неоднократно утверждалось, что на концертах Rammstein девушек накачивали нокаутирующими леденцами или алкоголем, чтобы наш клиент мог совершать над ними половые акты. Все без исключения эти утверждения не соответствуют действительности", – сказал юрист.

По данным немецких изданий, в основу уголовного дела легли показания по двум случаям. Первое заявление поступило в полицию Берлина, второе – в прокуратуру. Жертвы утверждают, что с ними вступали в половую связь без их разрешения и жестоко обращались.

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, актера сериала "Уэнздей" Перси Хайнса Уайтаобвинили в изнасиловании. Несколько девушек пожаловались, что артист отправлял им интимные фото, устраивал вечеринки, где накуривал их и издевался. Подробнее – по ссылке.

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