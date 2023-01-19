Актера сериала ''Уэнздей'' обвинили в изнасиловании: на звезду пожаловались несколько девушек. Фото

21-летнего канадского актера Перси Хайнса Уайта, сыгравшего Ксавье Торпа в нашумевшем сериале "Уэнздей, обвинили в изнасиловании, домогательствах и отправке своих обнаженных фото девушкам. Об этом заявили по меньшей мере три представительницы прекрасного пола, отметив, что тогда парню было от 17 до 20 лет.

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Соответствующее обсуждение появилось в Twitter. Жертвы знаменитости создали хештег cancelpercy и с помощью него делятся личными историями. Как они сообщают, инциденты происходили во время учебы актера в Торонто (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Одна из девушек в Twitter рассказала, что Перси с друзьями устраивал вечеринки, на которые приглашал красоток. Парни специально поили и накуривали подружек, чтобы потом вступить с ними в интимную связь. Девушка отметила, что с ней произошло так же, когда она была сильно пьяна. Жертва пыталась обратиться в полицию, однако ее заявление не приняли.

После этих откровений на звезду начали жаловаться и другие пользовательницы сети. Они пишут, что Уайт отвратительно себя вел с девушками, присылал свои обнаженные снимки и всячески издевался. В подтверждение в блогах начали публиковать скрины переписок с пострадавшими от действий знаменитости.

"Перси действительно причинил мне боль, я никогда не хотела говорить об этом. Ты можешь поверить ему, потому что он твой близкий друг, но у меня больше, чем 10 человек, которые были там и смогут это подтвердить. Я чувствовала себя больной и меня несколько раз вырвало. Я просто хотела, чтобы он признал это, но он не будет. Он был не в себе, наркотики сделали так, что, возможно, он не мог ничего вспомнить. Я не лжец, я жертва", – пишет одна из девушек.

Селебрити пока еще не прокомментировал обвинения в свою сторону.

Ранее OBOZREVATEL писал, что солиста группы Aerosmith Стивена Тайлераобвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней. Инцидент произошел в 1973 году, когда музыканту было 25 лет. По словам Джулии, после концерта знаменитость пригласил ее к себе в номер, где и поиздевался над девушкой.

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