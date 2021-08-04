Начат сбор средств на лечение избитого танцора Дорофеевой: парень до сих пор в коме

Танцор популярной украинской певицы Нади Дорофеевой – Евгений Гончаренко, которого недавно избил сотрудник Управления государственной охраны Украины возле киевского ночного клуба "Лифт", до сих пор находится в реанимации без права посещения. Врачи пока не пытались выводить его из комы, так как у него очень серьезная закрытая черепно-мозговая травма.

Друзья и семья открыли сбор средств на поддержание парня в реанимации, его лечение и реабилитацию. Об этом сообщила подруга Дорофеевой Сабина Мусина на своей странице в Instagram-stories (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Очень страшно жить в ожидании непонятно чего, страшно не видеть, не трогать, а просто ждать, потому что выбора нет. Молиться, верить и ждать! Каждый день удержания в коме – это страшные последствия и длительная реабилитация, и огромные деньги", – написала Мусина.

Видео дня

Известно, что на данный момент на лечение 22-летнего Жени потрачено около 30 тысяч гривен, но в дальнейшем нужны еще средства. Неравнодушных людей призывают помочь семье пострадавшего собрать необходимую сумму: 5355 0820 1515 4899 на имя Гапон Вячеслав, отчим Жени (Укргазбанк).

Напомним, что танцора балета Дорофеевой Евгения Гончаренко избил сотрудник Управления госохраны во время уличного конфликта. Ранее в распоряжении OBOZREVATEL оказалось эксклюзивное видео происшествия.

Когда 22-летний парень вместе с двумя приятелями вышли из клуба LIFT, по улице проходил сотрудник УГО Евгений Беспалый с еще одним мужчиной.

Беспалый врезался в друга танцора, а затем оттолкнул и самого Гончаренко. Девушка что-то сказала сотруднику УГО, достала телефон и начала снимать. Беспалый вернулся и попытался выбить телефон. В конфликт вмешался танцор, которого сотрудник УГО ударил в голову.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Евгений Гончаренко работает в балете певицы Нади Дорофеевой, однако украинцы узнали о нем после того, как он засветился в популярном проекте "Танцуют все".