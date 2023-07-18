На Злату Огневич налетели хейтеры из России из-за ее радостных танцев после 'бавовны' на Крымском мосту: певица ответила

Известная украинская певица Злата Огневич, как и все украинцы, обрадовалась новому достижению украинских защитников – взрывам на незаконно построенном оккупантами Крымском мосту в ночь на 17 июля. Звезда, которая с пяти лет жила в Крыму, записала забавное видео с радостными танцами от новости о "бавовне".

Видео дня

Ролик артистка разместила на личной странице в Instagram, чем подняла настроение украинским фанам. Однако среди зрителей оказались и россияне, которые набросились на Огневич с упреками и оскорблениями. Исполнительница им ответила.

"Утро начинается не с кофе. Слава Украине! Слава наши героям!" – оставила в описании под видео знаменитость.

На обнародованных кадрах Огневич якобы звонит родственникам в аннексированный Крым, а те жалуются на взрывы. В ответ певица под популярный звук из TikTok с сарказмом поет: "Ой, яка сумна новина" и начинает радостно танцевать.

В комментариях собрались российские "моралисты", которые решили рассказать артистке о том, что "простые люди ни в чем не виноваты", а взрывы не незаконно построенном символе российской агрессии – "это вовсе не повод для радости", и певице "должно быть стыдно за ее танцы".

Огневич молчать не стала и решила поставить на место граждан страны-террористки. Она резко ответила: "Ко мне уже налетели "хейтеры" из страны-агрессора. Так вот, я и дальше буду радоваться успехам наших ребят, я и дальше буду танцевать от каждого шага нашей страны, который приближает победу. Если вы такие святые, то найдите независимые СМИ и посмотрите, сколько горя, трагедий, боли вы принесли нашей стране. Ненавижу лицемерие и вас тоже ненавижу".

Напомним, в ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы, после чего движение по мосту было остановлено. Позже были опубликованы видео последствий обрушений пролета. По данным наших источников, атака на Керченский мост была спецоперацией СБУ и ВМС ВСУ – объект атаковали надводными дронами.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Злата Огневич активно гастролирует по Украине с благотворительными концертами. Так, 3 июля она побывала в Сумах. Именно в этот день российские оккупанты совершили очередной акт терроризма, жестоко атаковав город дронами. Один из них попал в жилую пятиэтажку прямо в центре Сум.

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