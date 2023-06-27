'На Западе поймут – нас не сломить': Киркоров выдал порцию абсурда о 'мятеже' Пригожина и расхвалил Путина

Российский певец и один из главных путинистов Филипп Киркоров решил не оставаться в стороне от "мятежа" Евгения Пригожина и сказал все, что думает о походе ЧВК "Вагнер" на Москву. Он поделился своими больными фантазиями, назвал Путина трезвомыслящим человек, а также заявил, что очень приятно просыпаться под мирным небом, зная, что удалось избежать беды.

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Свои рассуждения кремлевский шут оставил в Instagram. Он утверждает: Россия уже долгое время находится на пределе, потому всем хочется выброса эмоций. Исполнитель считает, события 24 июня – это первый бескровный бунт в истории РФ (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Многие из вас скажут, что не дело артисту и певцу обсуждать такие темы публично. Но я сейчас пишу не как артист, а как россиянин, человек родившийся и всю жизнь живущий в Москве... Анархия и мятеж – это не панацея. Сейчас как никогда мы должны сплотиться вокруг нашей страны, вокруг нашего президента выступить единым целым! Спасибо за мудрость и Александру Григорьевичу (Лукашенко, – ред.), и Владимиру Владимировичу за трезвость ума, за спокойствие в принятии решений", – читаем под постом Киркорова.

Возомнивший себя экспертом певец также подчеркнул, оккупанты смогут "заниматься обеспечением безопасности" российского народа только в случае, если в тылу будет все спокойно. По словам путиниста, 24 июня стало еще одним доказательством для Запада, что Россия – "великая и могучая".

"Да, мы разные, да у нас разные взгляды и религии, но есть то, что нас объединяет всех: одно отечество, одна история, один язык, один президент. И может быть события субботы войдут в нашу историю как первый бескровный бунт, из которого все стороны вынесут урок. И самое главное на Западе поймут – нас не сломить с нашего пути", – закончил свою речь Филипп Киркоров.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что российский продюсер Иосиф Пригожин вышел на связь после ажиотажа вокруг его личности и попытки переворота в Российской Федерации. Он пошутил, будто икал весь день и осмелился взять фамилию жены.

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