'На все воля Божья': Приходько прокомментировала смерть своего менеджера и объяснила, почему общается на русском

Известная украинская певица Анастасия Приходько рассказала, что смерть своего концертного менеджера Григория Красницкого во время выступления в Трускавце её сильно ранила, но дальнейшие выступления с песенной программой приходится продолжать. В частности, прокомментировала она и свою лояльность к русскому, что раньше удивило поклонников, когда та объявила трагическое известие в соцсетях на языке страны-агрессора.

Она объясняет, что выходить на сцену до сих пор остается крайне тяжело, но она, несмотря на свою боль, готова дальше дарить людям радость. В интервью Люкс ФМ Приходько рассказала, что благодарна Григорию Красницкому за все, что он для нее сделал.

"На все воля Божья. Я ничего не знаю, не могу даже обсуждать это. Это была воля Божья, он так решил", – прокомментировала певица внезапную смерть менеджера.

Чтобы скрыть свою скорбь, Приходько прячет глаза за темными очками и объясняет, что будет переживать потерю "в своей душе всегда".

"Как видите, я в очках, потому что мне довольно тяжело. Я хочу сказать, что это был человек с большой буквы. Я в шоу-бизнесе таких людей честных, ответственных не встречала, тем более тех, которые так горели проектом "Анастасия Приходько". Для меня было крайне тяжело выйти на сцену, но люди ни в чем не виноваты. У меня большой тур продолжается и хочеш-не-хочеш, но мне надо выходить и дарить людям радость. Для меня это тяжело, но это мое личное, что я буду переживать в своей душе всегда", – говорит она.

В частности, о трагедии звезда известила на странице в Instagram в день смерти Красницкого, но поклонников смутил напечатанный текст на русском языке. Сама же Приходько считает, что переходить на украинский нужно постепенно, поддерживая русскоязычных.

"Да, это нормально сейчас, потому что я уважаю людей, которые изучают украинский язык – им тяжело. И сейчас мои детки также общаются на двух языках, помогают тем деткам-переселенцам, которые приехали с оккупированных территорий, которые никогда не разговаривали на украинском. Детки разговаривают на русском, мои дети тоже их поддерживают, и понемногу они изучают украинский язык, потому что они перешли в украиноязычную школу, потому что я уважаю людей, которые приехали и могут опираться на своих артистов, которых они также поддерживали. Они имеют паспорт Украины, они граждане Украины, и все мы к этому придем", – сказала она.

Вспомнила певица и собственный опыт изучения украинского, ведь до начала Российско-украинской войны государственный язык вообще не знала. Она благодарна людям за то, что никто ее не травил, и сейчас старается быть таким же примером для других.

Я не владела украинским языком до 2014 года вообще. Если посмотреть мои интервью, я даже двух слов не могла связать, но меня никто не травил, меня поддерживали. И то же я делаю, потому что меня поддерживала моя аудитория, которая помогает мне, которая делает все для того, чтобы я работала, ходит на мои концерты, покупает билеты, поэтому я не могу позволить себе покинуть их и говорить им: "Переходите, почему вы не на государственном?" – и так далее. Эти люди этого не заслуживают. Я за то, чтобы поддерживать друг друга даже в таких ситуациях, когда это очень возмутительно, но кто-то должен это делать и поддерживать и тех и тех", – сказала она.

В частности, Приходько недовольна статьей 10 Конституции Украины, которая законно защищает использование русского.

Сейчас многие опираются на статью 10 Конституции Украины, где русский язык защищен Конституцией Украины. Мне бы очень хотелось, чтобы это исправили, и может тогда меньше людей опиралось на Конституцию. Я думаю, со временем все так же свободно перейдут на украинский язык. Я считаю, это нужно, это важно. Но давайте всех не гнать очень быстро, чтобы не испугать", – резюмировала певица.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Григорий Красницкий скончался в карете скорой помощи от обширного инфаркта. Трагическое событие случилось под конец выступления Анастасии Приходько. На месте концерта дежурил реаниматолог из Киева, который предоставил мужчине первую медицинскую помощь, однако спасти его все же не удалось.

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