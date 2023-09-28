'Как она могла повлиять?' Ирма Витовская эмоционально отреагировала на скандал с Риммой Зюбиной, захейтившейся за фильм 'Юрик'

Ведущая украинская актриса Римма Зюбина недавно попала в громкий скандал. Артистка снялась в фильме "Юрик", который нещадно раскритиковали украинцы. Коллега Риммы и ее партнер в кино и на сцене Ирма Витовская объяснила OBOZREVATEL, почему критика в сторону Зюбиной и других актеров, которые задействованы в картине – несправедлива. Актриса говорит, что виноваты в провале фильма совсем другие люди.

"Юрик" – это история о юном мариупольце, который вместе с другими горожанами переживает страшное время оккупации. После выхода телевизионной картины все причастные к фильму получили много критики из-за того, что в фильме очень мало реального. Даже создается впечатление, что в оккупации мариупольцам жилось не так уж плохо. Римма Зюбина сыграла в фильме бабушку главного героя.

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"Актеры не могут прогнозировать, каким получится продукт, потому что задействованы только на определенном фрагменте работы. Это вопрос к творческой команде, авторам, продюсерам. Есть люди, которые искренне верят в свои силы, идут работать с пониманием, что им удастся... Это можно сравнить с такой ситуацией: кому-то нужна операция на сердце срочно, а врача нет. Санитарка говорит, что сможет это сделать.Он ведь искренне хочет помочь, но ничего из этого не выйдет, правда? Вот в этой плоскости и надо смотреть. Для таких картин мы не имеем права на провал, плоскую подачу или неглубинный контент", – рассказывает OBOZREVATEL Ирма Витовская.

"По Римме Зюбиной, которая сыграла в этой картине, считаю, что она попала в эту историю бессознательно, – продолжила Витовская. – У нее было там всего два съемочных дня. Как она могла повлиять на процесс? И потом, у каждого из нас есть какие-то свои провальные истории! У меня тоже много картин, в которых не нужно было участвовать".

Актриса считает, что в большинстве фильмов, в которых она играла до 2014 года, не нужно было сниматься: "Картины, в которых участвовала, были в основном про любовь-морковь – я не снималась в каких-то пропагандистских историях. Но сейчас понимаю, что тоже виновата в размытии нашей идентичности. Хотелось сниматься, а Украина ничего не производила.Но, с другой стороны, если посмотреть список, у меня не так много в то время было работ. Последний наш проект, который был связан с Россией, начался в 13 году. Как раз мы там снимались с Риммой Зюбиной. Когда началась история с Крымом, должны были его доделать. Да и в этой картине была только одна российская актриса".

Полное интервью с Ирмой Витовской читайте на OBOZREVATEL в воскресенье, 1 октября.

Ранее OBOZREVATEL писал, что бывший министр культуры и народный артист Украины Евгений Нищук рассказал о своем однокурснике, известном российском актере, который ездит по Москве с украинским флагом.

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