На суд над беглым комиком Щегелем неожиданно пришла его адвокат: признает ли артист вину и где он прячется сейчас

На втором судебном заседании в Бориспольском горрайонном суде Киевской области 5 октября появилась адвокат юмориста-беглеца Андрея Щегеля, который пересек границу Украины во время полномасштабной войны с разрешения Министерства культуры, но не вернулся. Истец – основатель украинского продюсерского центра Comedy Space Сергей Чудаев – поделился подробностями судебного разбирательства.

Он обратился в суд с заявлением об увеличении размера возмещения морального ущерба с одной гривны до одного миллиона гривен, и его просьба была удовлетворена. Об этом команда Сергея Чудаева сообщила в комментарии "Детектор медиа" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Истец, рассказал, что женщина, которая на прошедшем заседании, 6 сентября, была в суде как свободный слушатель, на этот раз презентовала себя адвокатом обвиняемого.

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Сообщается, что она "в агрессивном порядке" запретила присутствующим снимать в зале и отказалась от комментариев СМИ. По мнению истца, Щегель сознательно затягивает процесс, не признавая вину.

"Щегель вину не признает и тем самым затягивает судебный процесс. Как мы знаем, Щегель сейчас находится в США, его нет в стране. Но я точно знаю, что Щегель следит за ходом событий. И сегодня наконец-то мы увидели хоть какую-то реакцию с другой стороны — появился адвокат. Игра в молчанку наконец-то закончится. Мы получим от другой стороны какие-то комментарии", – говорится в заявлении.

Напомним, что истец стремится доказать, что своими действиями – нарушением условий контракта и бегством в Турцию, а затем в США – Щегель нанес репутационный ущерб его компании. Сергей Чудаев сначала хотел взыскать символическую гривну, но впоследствии решил увеличить сумму до миллиона, которые передаст на нужды армии Украины.

Ранее OBOZREVATEL писал, что комик в марте этого года опрометчиво похвастался тем, что получил три повестки и сбежал из Украины "как крыса". О героических подвигах украинских защитников юморист сказал: "Это их выбор – умирать". Такие возмутительные заявления предателя Украины вызвали резкую реакцию украинцев.

После критики в обществе Щегель нецензурно обругал родину, коллег и соотечественников. Его поступок повлек за собой осложнение для выезда других, сознательных и ответственных артистов. Больше о скандале – читайте здесь.

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