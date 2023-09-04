На сцену украинского 'Голосу країни-13' в Польше вышел боец ВСУ, поразивший тренеров гимном столицы 'Києві мій'

В воскресенье, 3 сентября, на 1+1 стартовал 13-й сезон вокального шоу "Голос країни", съемки которого впервые в истории проекта проходили за пределами Украины, а именно в Польше. Попытался покорить звездных тренеров своим вокалом, в частности, военный 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода Юрий Городецкий.

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25-летний боец с 18 лет служит в лавах ВСУ, ведь именно тогда у него родился первый сын, ради которого он и принял решение защищать родную землю. OBOZREVATEL об этом стало известно во время просмотра эфира.

Сейчас Городецкий защищает свою семью и всю Украину от российских оккупантов, однако музыка его все равно не отпускает. К слову, супруга Юрия также военнослужащая и находится на фронте. Именно она сняла на видео, как избранник исполняет авторскую песню побратимам. Этот ролик стал вирусным в сети.

"Я работаю на должности командира взвода в 28-й отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода. У нас комендантский взвод. У меня в подчинении есть 22 военнослужащих. Неважно, кто ты по должности и в каком ты военном званиин. В первую очередь нужно быть человечным. Они для меня, как одна семья", – поделился музыкант-боец.

На передовой защитник регулярно устраивает импровизированные концерты под гитару, а теперь наконец решился выйти на настоящую сцену. Покорить звездных тренеров Юрий решил гимном украинской столицы "Києве мій".

На слепых прослушиваниях к нему повернулись Иван Клименко и Надежда Дорофеева. Участник пошел ко второй судье.

Отметим, OBOZREVATEL вел текстовую онлайн-трансляцию первого выпуска. Все подробности эфира – в нашем материале.

Как писал OBOZREVATEL ранее, продюсер "Голосу країни" Владимир Завадюк ответил, за какие деньги снимали 13 сезон шоу. Он заверил, что финансирования из государственного бюджета не было.

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