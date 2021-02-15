На сцену "Голосу країни" вернулся участник седьмого сезона

В воскресенье, 14 февраля, на "Голосі країни-11" выступил участник седьмого сезона шоу, 29-летний Виктор Никифоров.

Так, он довольно эмоционально исполнил песню Гайтаны – "Самотня боса". Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира проекта (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Напомним, что во время седьмого сезона "Голоса" парень, будучи в команде Сергея Бабкина, на батлах забыл слова песни "Солдат". Сейчас, по словам Виктора, пришло время для его личной перезагрузки. Он решил реабилитироваться и доказать себе и всей стране, что чего-то достоин.

"Я был первым человеком, который не просто забыл слова, а слова песни моего тренера Сергея Бабкина. Не было ни одного дня, когда бы я не вспоминал о своем провале. Поэтому я пахал, непрерывно работал над собой, писал музыку и песни, занимался вокалом", – заявил он.

Виктор своим выступлением покорил Надю Дорофееву. Певица сразу нажала кнопку и развернулась к парню. Однако в результате он выбрал команду Тины Кароль.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 14 февраля, на шоу "Голос країни-11" выступила украинская певица и актриса Надежда Мейхер. Она покорила судей проекта своим выступлением и стала участницей нового сезона.