На шоу 'Співають всі' пришли сестры певицы Юлии Войс: их раскритиковали. Видео

Во время четвертого выпуска шоу "Співають всі", где талантливые исполнители поют перед сотней требовательных жюри, на сцену пришли сестры известной украинской певицы Юлии Войс. Девушки выступали перед артистами дуэтом под названием Наяда.

Исполнительницы для своего выступления выбрали песню "Вільна" – Тини Кароль і Юлии Саниной, за которую получили 79 голосов. Несмотря на высокий бал, девушки не смогли попасть в финал – им не хватило всего лишь 5 голосов.

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После того, как дуэт Наяда спел, артисты начали критиковать их выступление: некоторым не понравились образы певиц, другие же назвали девушек вульгарными. Были и те, кто говорил, что они "поют не честно, не от души".

"Мне показалось, что вы должны были выйти не в таком образе. Если бы вы смыли макияж, прически убрали, возможно было бы по-другому. Мне хотелось какой-то легкости. Ваш образ не сочетается с выступлением. Я оцениваю артиста в целом: спели вы хорошо, было слышно и Тину Кароль и Юлию Санину, но не спели от себя", – прокомментировала выступление певиц Приходько.

Несмотря на критику со стороны многих жюри шоу, Юлия Санина все же поддержала исполнительниц. Она отметила, какие ошибки были в выступлении, но сообщила, что спели девушки очень хорошо.

"Песня была спета нежнее содержания, которое было вложено в песню. На сцене была немного самовлюбленность и сексуальность в себе. Но я все равно нажала кнопку, поскольку в конце было чистое и и идеальное двухголосие", – говорила Санина.

Напомним:

Юлия Войс – украинская певица. В 2004 году принимала участие в российском проекте "Народный артист" – стала финалисткой и получила звание "Самая стильная девушка проекта", после чего осталась в Москве и работала на многих площадках этого города. В октябре 2007 в Варшаве был снят первый видеоклип на песню "Где ты, мой ангел".

Ранее OBOZREVATEL писал подробности, как прошел четвертый выпуск "Співають всі" и кто вышел в финал шоу.