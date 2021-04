На шоу "Маска" раскрыли личность таинственной Бабки

В субботу, 3 апреля, во время одиннадцатого выпуска популярного шоу "Маска" на сцену вышла таинственная Бабка. В конце проекта оказалось, что за образом прячется певица Анастасия Приходько.

Она исполнила популярную песню Billie Eilish – "Bad Guy". Судьи пришли в восторг от выступления артистки и отметили, что это единственная участница, которая была очень разноплановая по вокалу (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"Ядолжна признать, что это было очень сложно! Ведь песни, которые я исполняла на сцене шоу, например, I Wanna Be Loved by You Мэрилин Монро, мне не близки. В таком трудно скрыть голос, к тому же было много подсказок, поэтому я постоянно думала, что вы узнаете меня. А еще эти танцы, женственность – они мне несвойственны", – прокомментировала Анастасия.

Анастасия Приходько в образе Бабки на шоу "Маска" скриншот с видео

Напомним, судьями шоу стали Настя Каменских, Оля Полякова, Андрей Данилко, DZIDZIO и Олег Винник. Ведущий проекта – Владимир Остапчук.

В шоу за победу и звание сильнейшего певца соревнуются 16 знаменитостей, чьи лица скрыты под яркими костюмами. В каждом выпуске после выступлений участников судьи голосуют за своих фаворитов. Две "маски", которые набрали наименьшее количество голосов, попадают в номинацию.

В конце выпуска за номинантов открывается новое голосование, в котором участвуют уже только зрители. По результатам их выбора тот, кто должен покинуть шоу, снимает маску, рассекречивая свое лицо.

