На шоу "Маска" розкрили особистість таємничої Бабки

Юля Ухіна Люди 22:44, 3.04.2021

У суботу, 3 квітня, під час одинадцятого випуску популярного шоу "Маска" на сцену вийшла таємнича Бабка. В кінці проєкту виявилося, що за образом ховається співачка Анастасія Приходько.

Вона виконала популярну пісню Billie Eilish – "Bad Guy". Про це OBOZREVATEL стало відомо під час прямого ефіру

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в суботу, 27 березня, на телеканалі "Україна" під час десятого випуску шоу "Маска" з'явився харизматичний герой – загадковий Місяць. Як виявилося, під маскою ховалася українська виконавиця Надія Мейхер.

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