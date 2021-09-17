На шоу 'Холостячка 2' внезапно пришел звезда 'Танців з зірками'

В пятницу, 17 сентября, на шоу "Холостячка 2" пришел украинский танцор Максим Ежов. Он решил покорить сердце главной героини Златы Огневич.

По словам мужчины, он хочет построить с певицей настоящие отношения. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира первого выпуска проекта (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Ежов признался, что ранее у него были отношения с медийной личностью, но в результате он разорвал их, так как ему надоело скрываться от публики. Но кто именно была возлюбленной танцора – он не сказал.

Видео дня

Ежов заявил, что он не пришел на шоу "Холостячка" ради пиара, так как "у него все есть". Танцор хочет, чтобы он мог свободно говорить о своих отношениях и готов строить их со Златой Огневич.

Стоит отметить, что сначала главная героиня засомневалась в словах Ежова, но все же дала ему шанс принять участие в проекте и побороться за нее.

Коротко о главной героине:

Злата Огневич – украинская певица и телеведущая. Представительница Украины на конкурсе песни "Евровидение 2013". Заслуженная артистка Автономной Республики Крым.

В 2014 году Огневич стала депутатом Верховной Рады Украины по избирательному партийному списку Радикальной партии Олега Ляшко под № 4. 10 ноября 2015 года на заседании парламента она сообщила о своем решении сдать депутатский мандат.

Настоящее имя звезды Инна. По словам певицы, ей всегда хотелось, чтобы сценическое имя было связано с ее корнями. По папиной линии у Огневич много кровей: сербы, венгры, один прадедушка даже был итальянцем.

Коротко о танцоре:

Ежов родился в Харькове. Отец Ежова – гражданин Нигерии, со своей матерью танцор не общается.

По словам Ежова, его воспитывали бабушка и родная сестра матери. Он выпускник лицея "Правозащитник" при Харьковском национальном университете внутренних дел.

В 2018 году в проекте "Танцы со звездами" на "1+1" Ежов выступал на паркете в паре с телеведущей Лесей Никитюк. После завершения программы он стал участником шоу-балета Оли Поляковой.

В настоящее время Ежов снимается в клипах, рекламирует одежду известных брендов, а также является студентом Института международных отношений Киевского национального университета имени Шевченко.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Макс Ежов поделился с поклонниками видео, на котором показал, как из-за бездействия работников ЖЭКа сосульки повредили его машину.